Hollanda Futbol Federasyonu Başkanı Paauw’dan Hacıosmanoğlu’na ziyaret

Hollanda Futbol Federasyonu Başkanı Frank Paauw, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti.

TFF'nin açıklamasında, Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette gündeme dair konuların değerlendirildiği, iki ülke federasyonları arasındaki iş birliği doğrultusunda hayata geçirilebilecek ortak projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Görüşmede Hacıosmanoğlu ile Frank Paauw arasında karşılıklı hediye takdimi yapıldığı ve Hollandalı başkanın Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ni gezerek bilgi aldığı kaydedildi.