Kerem Yavaş: Golü erken bulduğumuza pişman olduk

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yavaş, "Beşiktaş ile dördüncülük maçına çıktık. Bugüne kadar olan süreç için çok değerli bir noktaydı. Ligin yeni takımı, tarihinde ilk kez Süper Lig'de oynayan bir takım açısından bunu değerli buluyoruz. Maça golle başladık. Ancak maçın golden sonra son düdüğe kadar olan bölümde golü erken bulduğumuza pişman olduğumuz bir oyun sergiledik." diye konuştu.

İlk devredeki performanslarının kötü olduğunu kaydeden Yavaş, "Bizi bugün en çok üzen nokta özellikle ilk devredeki savunma performansıydı. İlk yarıda çok pozisyon verdik. Maçı kazanabileceğimiz pozisyonlara girdik ama bu kadar pozisyon verirseniz kazanmanız kolay değil. İkinci devreye hamlelerle başladık ve ilk devredeki kadar pozisyon vermedik. Ofansif reaksiyon veremedik. Bizim adımıza ligdeki iki üç kötü performanstan birini sergiledik. Beşiktaş'ı tebrik etmek istiyorum. Bu mağlubiyetten gerekli dersleri alacağız. Başakşehir ile kupa maçımız var. Kazanmamız gereken bir mücadele. Yarından itibaren o maça hazırlanıp gruptan çıkmak için mücadele edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.