Rams Park’ta 5.5G hız

Telekom, dijital alanda bir yeniliğe daha imza attı ve Galatasaray-AZ Alkmaar karşılaşmasında, RAMS Park'ta Türk Telekom 5.5G Mobil sinyali vererek, kullanıcıları 5.5G deneyimiyle buluşturdu. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal,dedi.