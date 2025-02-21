Rams Park’ta 5.5G hız

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Telekom, dijital alanda bir yeniliğe daha imza attı ve Galatasaray-AZ Alkmaar karşılaşmasında, RAMS Park'ta Türk Telekom 5.5G Mobil sinyali vererek, kullanıcıları 5.5G deneyimiyle buluşturdu. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Teknoloji alanındaki birikim ve deneyimimizle ülkemizde futbolun ve sporun da dijitalleşmesine önem veriyoruz. Akıllı Stadyum Projeleri'nden taraftar paketlerine, VAR uygulamasından Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'ne Türk futbolunun teknoloji destekçisi olarak yeni uygulamaların yeşil sahalara entegre edilmesine katkı sunuyoruz"
dedi.