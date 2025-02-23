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Giriş Tarihi: 23.2.2025 18:46

Alanyaspor, Adana Demirspor karşısında 2-0'dan geri döndü!

Alanyaspor, Süper Lig'in 25'inci haftasında sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Alanyaspor, ilk yarıyı 2-0 geride kapattığı maçı 3-2 kazanarak müthiş bir geri dönüşe imza attı.

DHA
Alanyaspor, Adana Demirspor karşısında 2-0’dan geri döndü!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Alanyaspor evinde Adana Demirspor'u ağırladı. Mücadelenin ilk yarısını Adana Demirspor, Yusuf Barasi'nin 33 ve 37'nci dakikalarda attığı gollerle 2-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın 63'üncü dakikasında Arda Okan Kurtulan'ın kendi kalesine attığı golle farkı 1'e indiren Alanyaspor, 68'inci dakika Florent Hadergjonaj'ın penaltı vuruşunda fileleri havalandırmasıyla 2-2 eşitliği sağladı.

Alanyaspor, 90'ıncı dakikada Yusuf Özdemir'in golü ile mücadeleyi 3-2 kazandı. Alanyaspor bu galibiyet ile puanını 31'e yükseltti.

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Alanyaspor, Adana Demirspor karşısında 2-0'dan geri döndü!
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