Alanyaspor, Adana Demirspor karşısında 2-0’dan geri döndü!

Karşılaşmanın 63'üncü dakikasında Arda Okan Kurtulan'ın kendi kalesine attığı golle farkı 1'e indiren Alanyaspor, 68'inci dakika Florent Hadergjonaj'ın penaltı vuruşunda fileleri havalandırmasıyla 2-2 eşitliği sağladı.

Alanyaspor, 90'ıncı dakikada Yusuf Özdemir'in golü ile mücadeleyi 3-2 kazandı. Alanyaspor bu galibiyet ile puanını 31'e yükseltti.