Alanya 2-0’dan maçı döndürdü

Alanyaspor 2-0 geriye düştüğü maçta lig sonuncusu Adana Demirspor'u 3-2 mağlup ederek tehlikeli bölgeden iyice uzaklaştı. Turuncuyeşilli ekip, 33. dakikada Yusuf Barasi'nın ayağından ağlarında gördüğü topla 1-0 geriye düştü. Konuk takım, bu golden 4 dakika sonra yine Yusuf Barası ile iki farkı yakaladı. 63'te Arda'nın kendi kalesine ters vuruşu, skoru 2-1'e getirerek Alanyaspor'u umutlandırdı.89'da Cordova karşılaşmanın skorunu ilan etti: 3-2.