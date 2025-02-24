Derbi değil güç gösterisi!

G.Saray ile F.Bahçe arasında bugün oynanacak sezonun en önemli derbisi öncesi Roberto Mancini'nin ardından şu an Liverpool'da kaleci antrenörü olarak görev yapan Claudio Taffarel'i ağırladık.
1998- 2001 arasında G.Saray kalesini koruyan, sarı-kırmızılı takımla bir UEFA Kupası (1999-2000) ve Süper Kupa (2000-2001) kaldıran, 2 Süper Lig şampiyonluğu (1998-99 / 1999-2000) ve 2 kez de Türkiye Kupası (1998-99 / 1999-2000) kazanan, 2011-16 ve 2018-19 arasında G.Saray'da kaleci antrenörlüğü yapan Taffarel'e maçı ve iki takımın hocasını sorduk. İşte tecrübeli ismin SABAH Spor'a
yaptığı açıklamalar: "Derbi her zaman derbidir ve klasik maçlar her zaman kritiktir. Ama kazanmak artık daha zor hale geldi."
MOURİNHO DEV BİR İSİM BURUK DİKKAT ÇEKİYOR
"Bu maç, şampiyonluk için iddialı olan iki takımın gücünü ölçen bir sınav olacak. Zor mücadeleleri seviyorum. Jose Mourinho, futbol dünyasında kendini kanıtlamış dev bir teknik direktör. Çalıştığı her kulüpte büyük başarılar elde etti.
Okan Buruk, genç bir teknik direktör olarak çok başarılı işler çıkarıyor. Hem bu sezon hem de geçmişteki performansı dikkat çekici. Okan, sakin ve rahat bir yapıya sahip. Harika bir karakteri var. F.Bahçe'nin zaten 6 puan ilerisinde. Güçlü ve avantajlı olan o.
Sakin kalmalı ve bunu sahaya yansıtmalı. Okan'la birlikte oynarken de onu hep beğenirdim. Sahada her zaman takımını ön planda tutar, kendisini değil.
Bu, onun başarısının temel sebeplerinden. Kendini teknik direktör olarak da kanıtladı. Umarım G.Saray başarılarını sürdürür ve takımı büyük zaferlere taşır."
MUSLERA'YA ÇOK ŞEY BORÇLUYUZ!
Taffarel, Galatasaray'da kaleci antrenörlüğünü yaptığı Muslara'ya övgüler yağdırdı. Uruguaylı file bekçisinin Türk futbolu için büyük katkılar sağladığının altını çizen Taffarel, "Muslera 37-38 yaşına geldi. Fiziksel olarak zaman zaman zorlanması oldukça normal. Ben 37 yaşımdayken kendimi iyi hissetmediğim için futbolu bırakmıştım. Muslera da belki benzer şekilde düşünüyor olabilir
. Ancak ona çok şey borçluyuz. Her zaman profesyonelce çalıştı ve Türkiye'deki futbol için önemli bir figür oldu. Yapmış olduğu katkılar takdir edilmeli. Bu yüzden ona yönelik eleştiriler haksız."
GALATASARAY DAHA TUTARLI OYNUYOR
G.Saray ve F.Bahçe güçlü futbolculara sahip ama unutulmamalı ki takım iyi çalışmadığında tek bir oyuncu fark yaratamaz. Elbette bazı oyuncular önemli hamleler yapabilir ama sonuca takım olarak ulaşılmalıdır. Galatasaray şu anda daha nitelikli bir kadroya sahip ve daha tutarlı bir şekilde oynuyor.
Bu yüzden daha fazla puan topluyorlar. Ama en önemli şey takım oyunu oynamak.
TÜRK HALKINI SEVİYORUM
Röportajın sonunda Türkiye'ye olan sevgisini dile getiren Brezilyalı eski yıldız sözlerini şöyle tamamladı: "Türk halkını, Galatasaray taraftarlarını ve hatta rakipleri de çok seviyorum.
Türkiye'deki deneyimlerimle ilgili her zaman güzel şeyler anlatıyorum. Herkese kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Hepiniz çok değerli insanlarsınız ve benim için her zaman çok özel kalacaksınız."
LİGDE SON KEZ F.BAHÇE'YE KARŞI
14 sezondur Galatasaray kalesini koruyan Fernando Muslera, Süper Lig'de son kez Fenerbahçe derbisine çıkacak. Kadıköy'deki kazanamama serisini bitiren kaleci olan Muslera'nın 32 maçlık Fenerbahçe karnesinde 13 galibiyet-11 beraberlik-8 mağlubiyet yazıyor.