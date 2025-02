Derbi değil güç gösterisi!

G.Saray ile F.Bahçe arasında bugün oynanacak sezonun en önemli derbisi öncesi1998- 2001 arasında G.Saray kalesini koruyan, sarı-kırmızılı takımla bir UEFA Kupası (1999-2000) ve Süper Kupa (2000-2001) kaldıran, 2 Süper Lig şampiyonluğu (1998-99 / 1999-2000) ve 2 kez de Türkiye Kupası (1998-99 / 1999-2000) kazanan, 2011-16 ve 2018-19 arasında G.Saray'da kaleci antrenörlüğü yapan Taffarel'e maçı ve iki takımın hocasını sorduk. İşte tecrübeli isminyaptığı açıklamalar:"Bu maç, şampiyonluk için iddialı olan iki takımın gücünü ölçen bir sınav olacak. Zor mücadeleleri seviyorum. Jose Mourinho, futbol dünyasında kendini kanıtlamış dev bir teknik direktör.Okan Buruk, genç bir teknik direktör olarak çok başarılı işler çıkarıyor. Hem bu sezon hem de geçmişteki performansı dikkat çekici.Sakin kalmalı ve bunu sahaya yansıtmalı.Bu, onun başarısının temel sebeplerinden. Kendini teknik direktör olarak da kanıtladı.Taffarel, Galatasaray'da kaleci antrenörlüğünü yaptığı Muslara'ya övgüler yağdırdı. Uruguaylı file bekçisinin Türk futbolu için büyük katkılar sağladığının altını çizen Taffarel,. Ancak ona çok şey borçluyuz. Her zaman profesyonelce çalıştı ve Türkiye'deki futbol için önemli bir figür oldu. Yapmış olduğu katkılar takdir edilmeli. Bu yüzden ona yönelik eleştiriler haksız."G.Saray ve F.Bahçe güçlü futbolculara sahip ama unutulmamalı ki takım iyi çalışmadığında tek bir oyuncu fark yaratamaz. Elbette bazı oyuncular önemli hamleler yapabilir ama sonuca takım olarak ulaşılmalıdır.Bu yüzden daha fazla puan topluyorlar. Ama en önemli şey takım oyunu oynamak.Röportajın sonunda Türkiye'ye olan sevgisini dile getiren Brezilyalı eski yıldız sözlerini şöyle tamamladı:Türkiye'deki deneyimlerimle ilgili her zaman güzel şeyler anlatıyorum. Herkese kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Hepiniz çok değerli insanlarsınız ve benim için her zaman çok özel kalacaksınız."14 sezondur Galatasaray kalesini koruyan Fernando Muslera, Süper Lig'de son kez Fenerbahçe derbisine çıkacak. Kadıköy'deki kazanamama serisini bitiren kaleci olan Muslera'nın 32 maçlık Fenerbahçe karnesinde 13 galibiyet-11 beraberlik-8 mağlubiyet yazıyor.