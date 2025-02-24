Galatasaray - Fenerbahçe maçında Eren Elmalı şoku!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki derbide konuk olduğu Galatasaray ile golsüz berabere kaldı. RAMS Park'ta oynanan karşılaşmaya iki takım da temkinli başladı. İlk yarının neredeyse tamamı orta saha mücadelesi şeklinde geçerken, takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle girdi.