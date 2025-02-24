Galatasaray - Fenerbahçe maçında Eren Elmalı şoku!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki derbide konuk olduğu Galatasaray ile golsüz berabere kaldı. RAMS Park'ta oynanan karşılaşmaya iki takım da temkinli başladı. İlk yarının neredeyse tamamı orta saha mücadelesi şeklinde geçerken, takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle girdi.
KARŞILAŞMADA GOL SESİ ÇIKMADI
Maçın ikinci yarısı da benzer şekilde başlarken, 61. dakikada 2 değişiklik yapan sarı-lacivertli ekip, sonraki 10 dakikalık bölümde rakip yarı sahada baskı kurmayı başardı. Skoru değiştirmeyi başaramayan Fenerbahçe, sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı. Fenerbahçe bu sonuçla puanını 58'e, lider Galatasaray ise 64'e çıkardı.
GALATASARAY'DA EREN ELMALI ŞOKU
Galatasaray'ın yeni transferi Eren Elmalı sakatlık yaşadı. Eren'e ilk müdahaleyi sağlık ekibi saha içinde yaptı fakat oyuna devam edemedi. Müsabakanın 78. dakikasında Eren Elmalı'nın yerine Belçikalı futbolcu Dries Mertens dahil oldu. Sol bek pozisyonuna ise Roland Sallai geçti.