Sıfır derece, kar yok

İstanbul günlerdir kar yağışı altında… Bugün maç saati geldiğinde termometreler sıfır dereceyi gösterecek…Alttan ısıtma sistemi sayesinde kar tamamen eritilirken panellerle zemine sıcak hava üflendi ve çim yoğunluğu korundu.RAMS Park'ta bugün 20.00'de başlayacak mücadele için İstanbul Emniyeti de günler öncesinden teyakkuza geçti. İstanbul Emniyeti Koordinasyon Şube Müdürlüğü tarafından özel ve titiz bir çalışma yürütüldü. Planlamalar için saatlerce mesai yapıldı.İstanbul Emniyeti Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri koordineli bir şekilde görev yapacak. Sabah saatlerinden, maç sonu taraftarlar tamamen dağılana kadar şiddete geçit verilmeyecek.1959-1970 arasında 17 derbiyi yabancı hakemler yönetirkenTFF kararı ile G.Saray-F. Bahçe mücadelesine Sloven Slavko Vincic atanırken, 45 yaşındaki hakem bugün 20.00'de başlama düdüğünü çalacak.son 5 sezonda ise zorluk derecesi yüksek çeyrek, yarı ve final maçlarının da vazgeçilmez isimlerinden oldu.