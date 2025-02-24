Sıfır derece, kar yok

İstanbul günlerdir kar yağışı altında… Bugün maç saati geldiğinde termometreler sıfır dereceyi gösterecek… Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi tahminlerine göre, müsabaka saatinde Seyrantepe'de nem de %74 olacak.
Alttan ısıtma sistemi sayesinde kar tamamen eritilirken panellerle zemine sıcak hava üflendi ve çim yoğunluğu korundu.
BUGÜN KUŞ UÇMAYACAK!
RAMS Park'ta bugün 20.00'de başlayacak mücadele için İstanbul Emniyeti de günler öncesinden teyakkuza geçti. İstanbul Emniyeti Koordinasyon Şube Müdürlüğü tarafından özel ve titiz bir çalışma yürütüldü. Planlamalar için saatlerce mesai yapıldı. Toplam 33 bin polis, maç günü mesaide olacak.
İstanbul Emniyeti Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri koordineli bir şekilde görev yapacak. Sabah saatlerinden, maç sonu taraftarlar tamamen dağılana kadar şiddete geçit verilmeyecek.
GÖZLER VİNCİC'IN ÜZERİNDE
1959-1970 arasında 17 derbiyi yabancı hakemler yönetirken 55 sene sonra bir ilk yaşanacak.
TFF kararı ile G.Saray-F. Bahçe mücadelesine Sloven Slavko Vincic atanırken, 45 yaşındaki hakem bugün 20.00'de başlama düdüğünü çalacak. FIFA kokartlı isim, son 10 yılda sayısız Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi karşılaşmaları yönetirken
son 5 sezonda ise zorluk derecesi yüksek çeyrek, yarı ve final maçlarının da vazgeçilmez isimlerinden oldu. Geçen sezon R.Madrid'in B.Dortmund'u 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı mücadelede de düdük ondaydı.