Zenit’in alt yapı takımları, Altınordu tesislerinde!

Altınordu'dan yapılan açıklamaya göre Zenit Kulübünden 66 sporcu, teknik ekipten 22 antrenörle 13 Şubat'ta Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde kampa girdi.

Akademi takımı, kamp kapsamında Göztepe, 15 ile 16 yaş altı ve Altay'ın 19 yaş altı takımlarıyla özel maç yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zenit Academy Spor Yöneticisi Sergei Belogolovtsev, Metin Oktay Yerleşkesinde futbolcuların gelişimi için her türlü imkanın bulunduğunu belirterek "Tüm olanaklar var. Hem doğal hem yapay zeminlere sahip donanımlı antrenman sahaları, çok sayıda spor salonu ve sağlık odaları var. Çok iyi imkanlarınız." diye konuştu.

Zenit 15 Yaş Altı Takımı Antrenörü Maxim Kovalenko da tesisten övgüyle bahsetti.

Almanya'dan Stuttgart, İsviçre'den Grasshoppers takımları ile Katar'ın en büyük akademilerinden olan Aspire Academy'nin tüm yaş grubu takımlarının Altınordu'nun tesislerinde kamp yaptığı da açıklamada hatırlatıldı.