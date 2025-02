Şenol Güneş'ten galibiyet yorumu: "Hak ettiğimizi düşünüyorum"

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, 5-2'lik Rizespor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Zor maçın kolay geçtiğini belirten Şenol Güneş, "Kupa maçında bugün gruptaki son maça çıkarken maalesef puan bakımından garantileyememiştik. Rizespor da iyi bir takım, iyi bir hocaları var. İyi futbol oynuyorlar, son hafta da kazanmıştı. Zor maçı oyuncularımızın oyun disiplini, kazanma arzusu ve birlikte oynama iştahını paylaşarak oynaması, konsantrasyon üst seviyedeydi. Sahaya yansıttılar, zor maç kolay geçti. Futbol adına da güzel işler yaptığını düşünüyorum. Hem hücumda hem savunmada hücum varyasyonlarında olsun hem savunmada baskılarda gayet iyiydi. Bugün için çok şeyi olumlu söyleyebilirim. Maçın tamamında zaten oyuna baktığımız zaman hak ettiğimizi düşünüyorum. Sadece ilk 11'de oynayanlar değil sonradan giren oyuncularımızın da iyi olduğunu düşünüyorum, memnunum" dedi.

"OYUNCULARIMI TEBRİK EDİYORUM"

Lig ve özellikle deplasmanda maç kazanmanın önemli olduğunu kaydeden Güneş, "Daha önce şikayetlerimiz oluyordu. Sonuç olarak gruptan çıktık. Birinci çıkmanın tabii avantajı var. Zaten gruptan çıkmamız gerekeni biraz gecikmeli olarak bazı oyuncuları burada görebilirdik belki eğer garanti etseydik. Ama şimdi öyle iyi oldu. Bir takımı üst üste oynatarak neler yapabileceğini gördük fiziksel bir sorunları yok, teknik-taktik olarak eksikleri yok. Şimdi sürdürülebilir hale getirilmesi lazım. Umarım ki bunu devam ettiririz. Oyuncu kadromuzda da hem 11 olarak hem de sayısal 15-16 neyse 20'ye kadar eldeki oyuncuları tamamlayabilirsek başarılı bir iş yapmış oluruz. Kupa maçları devam edecektir. Ama önemli olan ligde de deplasmanda maç kazanmak. Oyuncularımı tebrik ediyorum, taraftara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"SENİ KANDIRIYORLAR DİKKAT ET"

Geçen haftaki açıklamasını hatırlatarak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu üzmek istemediğini belirten Güneş, "Kulübün yaptığı açıklama ile ilgili ben yeni bir şey söylemeyeyim. Geçen hafta söylemlerim beni biraz dolmuşa getirdiniz, soru sordunuz bana. Başkanımı üzdüm, Hacıosmanoğlu'nu. Federasyon Başkanımı üzmek istemiyorum. Bana not attı, ben ona not atmak istemedim. Ama söylüyorum, 'Seni kandırıyorlar'. Seni kandırıyorlar dikkat et. Camialarda bir taraf olma, sen tarafsızsın, hepsinin üstündesin. Federasyon başkanı önemli bir yer. Sen düzgün bir adamsın, delikanlı bir adamsın. Etrafında seni dolmuşa getirip bazı beyanat verdirip ilk düğmeyi sana yanlış bağlatıyorlar, alttaki düğmeyle seni dövüştürüyorlar. Sizin başkan olarak buraya gelmeniz. Bunu niye söylüyorum, futbol adamı olarak. Bugün maç kazanmış olabiliriz. Hiç değişmiyor. Yani bizim oyunun düzenini bozmak için her şeyi yapılıyor. İnsan sinirleniyor, oyuncu sinirleniyor. Hata yapmaya başlar. Sonuçlar ayrı bir şey. Hakemler de haklılar" ifadelerini kullandı.

"DELİKANLILIĞINI DÜRÜSTLÜĞÜNÜ BİLİYORUM"

TFF Başkanı sevdiğini ve delikanlılığını bildiğini kaydeden Güneş, "Ben başkana üzülüyorum yani, seviyorum da onu. Delikanlılığını biliyorum, dürüstlüğünü biliyorum. Ama yanlış yaptığınız zaman hata yapmaya başlıyorsunuz ki hakemler de bundan etkileniyor yani. En ustası da en zayıfı da. Bugün hakemin konusuna girmek için söylemiyorum, bunlar düzeltilmesi lazım. Başkan zaten beyanat veriyor, yönetim kurulu veriyor. Kazanmışım son maçta ben niye hakemi konuşayım veya hakemleri niye konuşayım? Hakemlerin kötü niyeti yok ama yanlış yaparsalar da aynı yere gelmiş oluyor. Hazinenin kapısına bir bekçi koyuyorsunuz çok dürüst adam hazine çalınıyor. Bir sahtekar koyuyorsunuz üç kağıtçı olduğunu biliyorsunuz yine çalınıyor. Ben hazineyi korumak istiyorum, bana ne kim olduğundan kapıda. Hazineyi elimizden almayın yani. Bu bir sermaye, bu gidiyor. İlgisizlik, güvensizlik artar. Bunda federasyon başkanı, benim de bütün antrenörlerin de oyuncuların da yönetimlerin de hepsinin sorumluluğu var. Bugün biz kazandık. Hakeme girmek istemiyorum ama bir yanlış varsa ve bu devam ediyorsa aynı yanlışla duvara toslamamız doğrudur; katılıyorum yönetimin ifadesine" şeklinde konuştu.