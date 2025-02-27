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Giriş Tarihi: 27.2.2025 15:20 Son Güncelleme: 27.2.2025 16:57

Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe cephesinden Mourinho açıklaması! ''Yaşananlar şaka gibi''

Fenerbahçe'nin yardımcı antrenörü Salvatore Foti, Gaziantep FK ile oynanacak kupa maçı öncesi derbi sonrası yaşanan olaylara değindi.

Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe cephesinden Mourinho açıklaması! ’’Yaşananlar şaka gibi’’

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak.

Mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin yardımcı antrenörü Salvatore Foti, Galatasaray derbisi sonrasında yaşanan olaylarla alakalı konuştu.

''YAŞANANLAR ŞAKA GİBİ''

"Bu konu yorum yapması zorlu bir konu. Mourinho ile konuştuk. Bütün bu olanlar şaka gibi. Kendisi hiçbir şey yapmadı. Tedbirli olsa da cezalı olması üzücü bir durum ama bizim maça odaklanmamız gerekiyor. Hocamız için oynamamız gerekiyor. Hocamızın yanındayız, onun için oynayacağız. Bu tür hareketlere karşı konuşmanın gereksiz olduğunu düşünüyorum. Herkes onun hakkında konuşuyor. Yorum yapmayı gereksiz buluyorum."

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Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe cephesinden Mourinho açıklaması! ''Yaşananlar şaka gibi''
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