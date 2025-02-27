Kırmızı alarm!

G.Saray-F.Bahçe derbisine 90 dakikanın ardından teknik adamların açıklamaları damga vurmuştu. Jose Mourinho'nun rakip yedek kulübesi için yaptığı 'Maymun' benzetmesi ise infial yaratmış ve dünyada ses getirmişti. Hukuk Kurulu önceki gün sevklerini yaptı, gözler bugün PFDK'dan çıkacak karara çevrildi. Sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 36. maddeden sevki yapılan Jose Mourinho'nun, basın toplantısında rakip yedek kulübesi için yaptığı "Maymun gibi zıplıyorlardı" benzetmesi de hakaret olarak değerlendirilmiş ve 41. maddeden tedbirli olarak sevki yapılmıştı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un maç sonu açıklamaları ise 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik' olarak değerlendirilmiş ve 38'den tedbirsiz olarak sevk edilmişti. Jose Mourinho, hakaretten 3 maç ceza alabilir.. Portekizli hoca bugün oynanacak kupa maçında sahadaki yerini alamayacak. Okan Buruk'a 1-2 maç ceza çıkması en güçlü iddia... Eğer açıklama saat 19.00'dan sonraya kalır ve Buruk ceza alırsa kupa karşılaşmasında takımın başında olacak. Cezasını Kasımpaşa karşısında çekecek. Maçtan önce karar çıkarsa Buruk cezasını kupada yaşayacak.





TALİMAT NE DİYOR?

OKAN BURUK

38. MADDE: "1 ila 3 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 30 ila 60 gün arasında hak mahrumiyeti cezası ve ihlalin ağırlığına göre ilaveten Süper Lig için 1.500.000 TL'ye kadar ceza verilir.

JOSE MOURINHO

36. MADDE: 1 ila 3 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 15 ila 30 gün arasında hak mahrumiyeti cezası ile eylemin ağırlığına göre gerekli görülmesi halinde 50.000 TL'den 500.000 TL'ye kadar para cezası verilir. Her türlü iletişim araçları, sosyal medya, her türlü basın yayın organı ve sair şekilde müsabaka hakemleri ile sportmenliğe veya spor ahlakına aykırı olarak irtibat kurmaları yasaktır. İhlalin gerçekleştirilmesi halinde, en az 1 yıl müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya en az 1 yıl hak mahrumiyeti cezası ile eylemin ağırlığına göre gerekli görülmesi halinde 50.000 TL'den 500.000 TL'ye kadar para cezası verilir.

41. MADDE: 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 21 ila 50 gün arasında hak mahrumiyeti cezası ile eylemin ağırlığına göre gerekli görülmesi halinde 50.000 TL'den 500.000 TL'ye kadar para cezası verilir.



BİR GÖRÜŞ

İskender GÜNEN

Hocalar işi çıkmaza sokuyor

Özdemir Asaf'ın çok güzel bir sözüyle yazıya başlayalım: Bütün renkler kirleniyordu, birinciliği beyaza verdiler... Yöneticiler arasındaki anlamsız ve içi boş söylemler, bu kirli ortamın başlangıcı oldu. Sonrasında ise teknik adamlar da bu işin içine girdi. Şunu kabul etmek lazım; geçen sezondan beri iki takımlı bir lig oynanmakta. Sanki diğer takımlar bir piyon olarak görülmekte. Bu da ligimizin kalitesini her geçen gün düşürmekte. Galatasaray- Fenerbahçe maçından sonra ise iki teknik adamın söyledikleri sözleri gördükten sonra bu iş, içinden çıkılmaz bir yöne doğru ne yazık ki gidiyor. Bu iklimin düzelmesi, bugün takımların içinde bulunduğu konum ve yöneticileri gördükçe gerçekten Kaf Dağı'nın ardında.