Beşiktaş’ta Hasan Arat için ihraç talebi!

Beşiktaş Kulübü Denetim Kurulu'nun eski yönetim dönemine dair ortaya koyduğu rapor, camiada büyük ses getirdi.

İhalesiz yapılan işler, kulüp sunucularına sızma, borcun 1 yılda 6 milyar 252 milyon TL artışla 15 milyar TL'ye dayanması, stat ve tesislerde yapılan işlerde yüksek teklife iş verilmesi, amatör branşlarda zararın 16 milyon Euro'ya çıkması gibi birçok konu gündemi hareketlendirdi.

HASAN ARAT İÇİN İHRAÇ İSTENDİ

Bu gelişmeler üzerine bazı kongre üyeleri, eski başkan Hasan Arat ile ilgili, 'kesin ihraç' talebiyle dilekçe yazıp yönetim kuruluna yolladı. Yönetim de bu dilekçeleri bekletmeden doğrudan Disiplin Kurulu'na gönderdi.

Bu arada Tüpraş Stadı'nda yapılan aydınlatma projesine dair ilginç bir detay daha ortaya çıktı. Denetim Kurulu'nun raporuna göre, 2 milyon 250 bin Euro'ya yapılan proje, eski yönetim tarafından ihalesiz şekilde teklif usulüyle gerçekleştirildi. Öte yandan Beşiktaş'ta Divan Kurulu toplantısı bugün yapılacak.