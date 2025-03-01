Tüm maçlara yerli hakem

Süper Lig'de Sloven hakem Vincic'in yönettiği G.Saray-F.Bahçe derbisinin ardından gözler de federasyonun kalan maçlar için kararına çevrilmişti. TFF dün 26. haftanın hakemlerini açıklarken tamamı yerli isimlerden oluştu…
HAFTANIN HAKEMLERİ
BUGÜN
16.00............ A.Demirspor-Bodrum FK:........Çağdaş Altay
20.30............ Beşiktaş-Kayserispor:...............Halil Umut Meler
YARIN
13.30............ Ç.Rizespor-C.Alanyaspor:.........Ali Şansalan
16.00............ Kasımpaşa-Galatasaray:...........Cihan Aydın
20.30............ Fenerbahçe-Antalyaspor:........Mehmet Türkmen
Pazartesi
16.00............ Konyaspor-Trabzonspor:.........Ozan Ergün
16.00............ Gaziantep FK-Eyüpspor:..........Alper Akarsu
20.30............ Göztepe-Samsunspor:..............Oğuzhan Çakır
20.30............ Başakşehir-Sivasspor:...............Muhammet Ali Metoğlu