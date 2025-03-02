Vedat korkuttu Uğur devleşti

SÜPERLig'de düşme potasını ilgilendiren mücadelede Adana Demirspor-Bodrum FK birbirleriyle yenişemedi: 0-0. Karşılaşmanın 35. dakikasında ev sahibi Adana ceza sahasında korkutan bir sakatlık yaşandı.Yere yığılan 27 yaşındaki eldivene ilk müdahaleyi saha içinde sağlık ekipleri yaptı.Maçın ardından durumunun iyi olduğu açıklandı. Yerine giren 19'luk Murat Uğur Eser, kalesinde devleşti.İkinci yarının başında 48'de Bodrum, Okita ile fileleri sarstı ancak gol ofsayda takıldı. Karşılaşma golsüz sona erdi.