Vedat korkuttu Uğur devleşti

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Lig'de düşme potasını ilgilendiren mücadelede Adana Demirspor-Bodrum FK birbirleriyle yenişemedi: 0-0. Karşılaşmanın 35. dakikasında ev sahibi Adana ceza sahasında korkutan bir sakatlık yaşandı. Bodrum'un santrforu George Puscas'ın dizi rakip kaleci Vedat Karakuş'un kafasının arkasına geldi.
Yere yığılan 27 yaşındaki eldivene ilk müdahaleyi saha içinde sağlık ekipleri yaptı. Sedyeyle oyundan çıkan Vedat, bilinci açık şekilde kontroller için hastaneye kaldırıldı.
Maçın ardından durumunun iyi olduğu açıklandı. Yerine giren 19'luk Murat Uğur Eser, kalesinde devleşti. 41'de Okita'ya, 42'de de Celustka'ya geçit vermedi.
İkinci yarının başında 48'de Bodrum, Okita ile fileleri sarstı ancak gol ofsayda takıldı. Karşılaşma golsüz sona erdi. Ege temsilcisi, 24 puana ulaşırken yeni teknik direktörü Morais 4 maçta yenilmeden 8 puan topladı.