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Giriş Tarihi: 3.3.2025 09:17

Cristiano Ronaldo, İspanya'ya geri dönüyor! Sürpriz hamleyi duyurdular...

Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında forma giyen Cristiano Ronaldo, İspanya ekibi Valencia'nın çoğunluk hissesini satın almak için harekete geçti. Portekizli yıldız anlaşma sağlanması halinde kulüp sahibi olarak İspanya'ya geri dönecek. İşte detaylar...

Cristiano Ronaldo, İspanya’ya geri dönüyor! Sürpriz hamleyi duyurdular...

Futbol hayatını Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında sürdüren Cristiano Ronaldo, kariyerinde önemli bir yeri olan La Liga'ya geri dönüş hazırlığında. Ancak bu kez futbolcu olarak değil, başkan rolünde.

İspanyol basınında çıkan haberlere göre; Portekizli yıldız, Valencia'nın çoğunluk hissesini satın almak için görüşmelere başladı.

SEZON SONUNA KADAR TAMAMLANACAK

Valencia'nın sahibi Peter Lim ile yakın iş ilişkileri bulunan Ronaldo'nun, arkadaşı ile yaptığı müzakereleri olumlu sonuçlandırması bekleniyor. Lim, hisse satışının sezon sonuna kadar tamamlanmasını hedefliyor.

Portekizli yıldızın Arabistan ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Bu sezon Al-Nassr'da 30 maça çıkan Ronaldo, 25 gol ve 4 asislik performans sergiledi.

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Cristiano Ronaldo, İspanya'ya geri dönüyor! Sürpriz hamleyi duyurdular...
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