Cristiano Ronaldo, İspanya’ya geri dönüyor! Sürpriz hamleyi duyurdular...

Futbol hayatını Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında sürdüren Cristiano Ronaldo, kariyerinde önemli bir yeri olan La Liga'ya geri dönüş hazırlığında. Ancak bu kez futbolcu olarak değil, başkan rolünde.

İspanyol basınında çıkan haberlere göre; Portekizli yıldız, Valencia'nın çoğunluk hissesini satın almak için görüşmelere başladı.

SEZON SONUNA KADAR TAMAMLANACAK

Valencia'nın sahibi Peter Lim ile yakın iş ilişkileri bulunan Ronaldo'nun, arkadaşı ile yaptığı müzakereleri olumlu sonuçlandırması bekleniyor. Lim, hisse satışının sezon sonuna kadar tamamlanmasını hedefliyor.