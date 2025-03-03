G.Saray'ın son 3 maçta rakip filelere gönderdiği 5 golün dördü Victor Osimhen'den geldi. Nijeryalı yıldız bu sezon Süper Lig'de 16 gole ulaşırken, Kasımpaşa karşısında da ilk maçtaki gibi yine iki gol attı. Ancak Osimhen beraberlik sonrasında en çok üzülen isimlerin başında geliyordu. 26 yaşındaki futbolcu, müsabakanın ardından ise şunları söyledi: "Bu takımı ve arkadaşlarımı çok seviyorum. Herkesin bir arada mücadele etmesi çok önemli. Biz birlik olmalıyız.Günün sonunda kazanmak istiyoruz. Şampiyonluk yolunda da en önemli adayız. Bu puan kayıpları şampiyonluk iddiamızı değiştirmiyor. Hepimizin uyanması gerekiyor."Oyuna son bölümde dahil olan Kaan Ayhan, takım olarak kenetlenmeleri gerektiğinin altını çizdi. Üzgün olduklarını belirten deneyimli isim, "Hepimiz üzgünüz, mutsuzuz. Kaybettiğimiz 2 puan ve oyundan dolayı... Özellikle 3-3'ten sonra daha sakin ve daha iyi olabilirdi. Bazı doğrular vardı ama çok yanlışlar oldu. Bunu burada konuşmak olmaz. Takım olarak bir hayli sinirliyiz, kazanamadık. Soğukkanlı kalarak, analizi doğru şekilde yapmalıyız. Tüm Türkiye, moralimizin bozulmasını istiyor. Aramızın açılmasını istiyor. Buna izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.Galatasaray, 3 yıl sonra ilk defa üst üste 4 resmi maçta galibiyet alamadı. Ligde F.Bahçe ve Kasımpaşa, kupada Konya ile berabere kalan Aslan, Avrupa Ligi'nde ise Alkmaar ile eşitliği bozamadı.Galatasaray'dan bir kez daha puan alan Kasımpaşa, evinde göz dolduruyor.Karşılaşmada toplam 5 kurtarışa imza atan Fernando Muslera, özellikle ilk yarıda takımı ayakta tutsa da ikinci yarıda kötü gidişata engel olamadı.G.Saray'ın Kasımpaşa karşısında kazandığı penaltıda Andreas Gianniotis'in, Osimhen'e bu müdahalesi sonrasında beyaz nokta işaret edildi. Hakem Cihan Aydın, VAR uyarısıyla pozisyonu izledi ve penaltı verdi.Oyuna dahil olmasından kısa bir süre sonra Kolombiyalı stoper Cuesta'nın, Can Keleş'i çekmesinin ardından VAR uyarısı geldi. Polonyalı Tomasz Kwiatkowski'nin izleme tavsiyesiyle penaltı kararı çıktı.