HEPİMİZ UYANMALIYIZ!
G.Saray'ın son 3 maçta rakip filelere gönderdiği 5 golün dördü Victor Osimhen'den geldi. Nijeryalı yıldız bu sezon Süper Lig'de 16 gole ulaşırken, Kasımpaşa karşısında da ilk maçtaki gibi yine iki gol attı. Ancak Osimhen beraberlik sonrasında en çok üzülen isimlerin başında geliyordu. 26 yaşındaki futbolcu, müsabakanın ardından ise şunları söyledi: "Bu takımı ve arkadaşlarımı çok seviyorum. Herkesin bir arada mücadele etmesi çok önemli. Biz birlik olmalıyız. Gol atamadığımda da savunma yapmaya çalışıyorum.
Günün sonunda kazanmak istiyoruz. Şampiyonluk yolunda da en önemli adayız. Bu puan kayıpları şampiyonluk iddiamızı değiştirmiyor. Hepimizin uyanması gerekiyor."
KAAN AYHAN: TÜM TÜRKİYE MORALİMİZ BOZULSUN İSTİYOR
Oyuna son bölümde dahil olan Kaan Ayhan, takım olarak kenetlenmeleri gerektiğinin altını çizdi. Üzgün olduklarını belirten deneyimli isim, "Hepimiz üzgünüz, mutsuzuz. Kaybettiğimiz 2 puan ve oyundan dolayı... Özellikle 3-3'ten sonra daha sakin ve daha iyi olabilirdi. Bazı doğrular vardı ama çok yanlışlar oldu. Bunu burada konuşmak olmaz. Takım olarak bir hayli sinirliyiz, kazanamadık. Soğukkanlı kalarak, analizi doğru şekilde yapmalıyız. Tüm Türkiye, moralimizin bozulmasını istiyor. Aramızın açılmasını istiyor. Buna izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
3 YIL SONRA 4'TE 0!
Galatasaray, 3 yıl sonra ilk defa üst üste 4 resmi maçta galibiyet alamadı. Ligde F.Bahçe ve Kasımpaşa, kupada Konya ile berabere kalan Aslan, Avrupa Ligi'nde ise Alkmaar ile eşitliği bozamadı.
SON 5 MAÇTA EVİNDE PAŞALAR GİBİ OYNADI
Galatasaray'dan bir kez daha puan alan Kasımpaşa, evinde göz dolduruyor. Lacivert-beyazlılar son 5 Süper Lig maçında taraftarı önünde 3 defa kazandı, 2 beraberlik elde etti.
FERNANDO MUSLERA'NIN BELALISI KASIMPAŞA
Karşılaşmada toplam 5 kurtarışa imza atan Fernando Muslera, özellikle ilk yarıda takımı ayakta tutsa da ikinci yarıda kötü gidişata engel olamadı. Bu maçta kalesinde 3 gol gören Uruguaylı kaleci, Süper Lig kariyerinde Kasımpaşa'dan 36 gol yerken bu en yüksek gole engel olamadığı rakip oldu.
KRİTİK POZİSYONLAR
12.DK
G.Saray'ın Kasımpaşa karşısında kazandığı penaltıda Andreas Gianniotis'in, Osimhen'e bu müdahalesi sonrasında beyaz nokta işaret edildi. Hakem Cihan Aydın, VAR uyarısıyla pozisyonu izledi ve penaltı verdi.
85.DK
Oyuna dahil olmasından kısa bir süre sonra Kolombiyalı stoper Cuesta'nın, Can Keleş'i çekmesinin ardından VAR uyarısı geldi. Polonyalı Tomasz Kwiatkowski'nin izleme tavsiyesiyle penaltı kararı çıktı.