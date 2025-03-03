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Giriş Tarihi: 3.3.2025

Kendimizi sorgulamalıyız

Mario Lemina: “Takımda eksik olan şey tazelikti. Çok çalışmamız gerekli. Alanya’da kazanacağız.”

Kendimizi sorgulamalıyız
Yeni döneminde ilk kez G.Saray forması ile gol atan Mario Lemina, kendilerini sorgulamaları gerektiğini söyledi. Gabonlu oyuncu eksik olan şeyi 'tazelik' olarak adlandırırken, "Antrenmanlarda daha çok çalışmamız lazım. Önümüzdeki maça bir haftamız var, ne yapmamız gerektiğini biliyoruz ve ona göre çalışacağız. Sakatlığım yok ama yoğun bir süreç geçirdim. Öncesinde 6 hafta oynamadım. Fenerbahçe maçı da yoğun geçti, elimden geleni yapıyorum. İyi şekilde de dinlenmem gerekiyor. Alanyaspor maçını kazanacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
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Kendimizi sorgulamalıyız
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