Kendimizi sorgulamalıyız

Yeni döneminde ilk kez G.Saray forması ile gol atan Mario Lemina, kendilerini sorgulamaları gerektiğini söyledi. Gabonlu oyuncu eksik olan şeyiolarak adlandırırken, "Antrenmanlarda daha çok çalışmamız lazım. Önümüzdeki maça bir haftamız var, ne yapmamız gerektiğini biliyoruz ve ona göre çalışacağız.Fenerbahçe maçı da yoğun geçti, elimden geleni yapıyorum. İyi şekilde de dinlenmem gerekiyor." ifadelerini kullandı.