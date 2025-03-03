Kendimizi sorgulamalıyız

Yeni döneminde ilk kez G.Saray forması ile gol atan Mario Lemina, kendilerini sorgulamaları gerektiğini söyledi. Gabonlu oyuncu eksik olan şeyi 'tazelik'
olarak adlandırırken, "Antrenmanlarda daha çok çalışmamız lazım. Önümüzdeki maça bir haftamız var, ne yapmamız gerektiğini biliyoruz ve ona göre çalışacağız. Sakatlığım yok ama yoğun bir süreç geçirdim. Öncesinde 6 hafta oynamadım.
Fenerbahçe maçı da yoğun geçti, elimden geleni yapıyorum. İyi şekilde de dinlenmem gerekiyor. Alanyaspor maçını kazanacağımızı düşünüyorum
" ifadelerini kullandı.