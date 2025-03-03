Norveç, VAR’a ‘Devam’ dedi

2018'de dünya futbolunun tanıştığı VAR sisteminin tartışmaları bitirmesi beklenirken birçok ülkede tam tersi yaşandı. 2023 yılında VAR'ı kullanmaya başlayan Norveç'te bazı incelemelerin uzun sürmesi üzerine taraftarlar protesto gösterileri düzenledi. Tepkiler üzerine 32 kulübün 19'u uygulamanın kaldırılmasını istedi.129 hayır oyu çıkarken, 321 oyla VAR'la devam edilmesi yönünde karar alındı. Benzer bir tartışma geçen yıl İngiltere'de de yaşanmış, sonuçta VAR sistemi mevcudiyetini korumuştu.