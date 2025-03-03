Şenol Güneş: Maçın hakkı beraberlikti

Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor deplasmanda Konyaspor'a 90+10'da penaltıdan yediği golle 1-0 kaybetti. Mücadele sonrası her iki ekibin teknik adamı müsabakayı değerlendirdi.

ŞENOL GÜNEŞ: MAÇIN HAKKI BERABERLİKTİ

Karşılaşmanın hakkının beraberlik olduğunu belirten Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Kazanmak isteğiyle geldiğimiz bir maçta kendimizi de ona hazırladık. Maalesef beraberliğe razı değilken mağlup olarak ayrıldık. İlk yarı tamamen kötü bir oyun oldu. Hücum varyasyonları olmayan, pozisyonu olmayan bir ilk yarı oldu. İkinci yarı daha hareketliydik, gol bulabilirdik, yiyebilirdik. Ama maçın hakkı beraberlikti. Beraberlik zaten bize yetmeyen bir olaydı. Çünkü yukarıda olabilmek için kritik bir maçtı. Maalesef bu kritik maçları geçemiyoruz. Deplasmanda yine kazanamadık ve hiç olmayacak şekilde mağlup olduk. Gayretimiz, niyetimizin düştüğü zaman şansımız da azalıyor. Bugün de öyle bir maç oldu. Konyaspor'da kritik bir dönemeçte. Bulduğu golle üç puanı aldı. Onları kutluyorum" şeklinde konuştu.

''DEPLASMANDA BU KADAR RAHAT YENİLEN BİR TAKIM YOK''

Bir gazetecinin, seyircinin tepkisi ile Trabzonspor'un deplasmanda galip gelememesinin nedenini sorması üzerine Güneş, "Zor maç kazanıyoruz ama çok kolay kaybediyoruz. Özellikle deplasmanda bu kadar rahat yenilen bir takım yok. Yumuşak ve rahat oynamamız bu sonuca getirebiliyor. Sahamızda kiminle oynarsak oynayalım kazanırken bir sürü savaş veriyoruz. Deplasmanda beklenmedik şekilde maçın sonunda veya oyun içerisinde, başında yediğimiz golleri de kaybediyoruz. Adı yok bunun. Koşacaksın, çalışacaksın, savaşacaksın. Herkes yüzde yüzünü yapacak, elinden gelen gayreti gösterecek." diye cevap verdi.

Güneş, oyunda istedikleri coşkuyu oluşturamadıklarının altını çizerek, "Sakatlar falan bunlar bizim için mazeret olamaz. Ne olursa olsun, biz yine burada kazanmayı öne almıştık. Maalesef kaybettik. Seyircinin üzgün olmasını ve tepkisini de doğal karşılamak lazım." şeklinde konuştu.