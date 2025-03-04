Jose Mourinho’nun o sözleri yeniden akıllara geldi!

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe evinde Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti ve Galatasaray'ın 2 puan kaybettiği haftayı hatasız geçti. Bu galibiyet sonrası Fenerbahçe puan farkını da 4'e indirdi.

Fenerbahçe'nin tecrübeli teknik direktörü Jose Mourinho, takımını şampiyonluk yolunda motive etmek için yaptığı konuşmalarla dikkat çekiyor. Portekizli çalıştırıcı, Samandıra'da düzenlediği toplantılarda oyuncularına haftalardır, "Siz galibiyetler alın. Oyunumuzu oynayıp şampiyon biz olacağız. Galatasaray puan kaybı yaşayacak" diyordu.