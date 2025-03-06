İstanbulspor - Sakaryaspor: 3-0

1'inci Lig'in 28'inci haftasında İstanbulspor, evinde Sakaryaspor ile karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Oğuzhan Aksu düdük çaldı. Oğuzhan Aksu'nun yardımcılıklarını ise Güner Mumcu Taştan ile Mehmet Şengül üstlendi. Çekişmeli geçen karşılaşmayı İstanbulspor 3-0 kazandı.

İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 23'üncü dakikada Diarra, 28'inci dakikada Emir Kaan Gültekin ve 60'ıncı dakikada Krstovski kaydetti. Bu sonucun ardından İstanbulspor puanını 43 yaptı. Sakaryaspor ise 35 puanda kaldı.