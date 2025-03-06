Orta hakeme kırmızı kart!

Denizli'de Süper Amatör Lig'de sıra dışı bir olay yaşandı. Tavas Birlikspor ile Çalıköyspor'un karşı karşıya geldiği müsabakada Tavas Birlik'in yöneticisi Bekir Karayürek, hakeme yoğun itirazı sebebiyle kırmızı kart gördü. Ancak olay bununla bitmedi.Bu durum karşısında gülümseyen hakem, ardından Karayürek'i dışarı çıkması yönünde uyardı. Bu görüntüler sosyal medyada çok konuşulurken akıllara, 21 Şubat 2016'da oynanan G.Saray- Trabzonspor müsabakasında o dönem bordo-mavililerde forma giyen'un, hakem Deniz Ateş Bitnel'e gösterdiği ve gündeme damga vuran o kırmızı kart geldi.