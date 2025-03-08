MURAT ÖZBOSTAN SORDU - LEVENT TÜZEMEN

FLORYA BİZİM MABEDİMİZDİR! TİMUR BENDEN İZİN İSTEMEDİ!

Öncelikle Başkan Dursun Özbek ile yaptığım bir konuşmayı anlatmak istiyorum. Bu çok önemli. Fenerbahçe maçı öncesi 'Erden Timur'un Florya'ya gitmesine izin verilmedi' diye bir haber gündem oldu. Bu durum sosyal medyada çok tartışıldı, televizyonda da yorumlayanlar oldu. G.Saray Başkanı Sayın Dursun Özbek'e bu olayı bizzat sordum ve Başkan Özbek bana şunları söyledi: "Florya bizim mabedimizdir. Yönetim kurulu üyelerinin dışında Florya'ya gitmek isteyenlerin izin alması gerekir. Bu izni de ancak ben veririm. Erden Timur, beni aramadı ve izin istemedi." İzin verilmediği haberini çıkartanlar, bence doğruyu söylemedikleri gibi Galatasaray'ı karıştırmaya çalışıyorlar.

BURUK'A SONSUZ DESTEK VAR!

Başkan Özbek, tepkilerin odağındaki Okan Buruk'a destek veriyor mu? Yönetimden kimse çıkıp, "Hocamızın yanındayız. Sonuna kadar bizimle" demiyor. Neden?

Dursun Başkan ile Okan Buruk'un arasını açmaya çalışan ve çeşitli algılar yaratan, organize kötülük içinde olan gruplar. Özbek'in, hocası Buruk'a sonsuz destek verdiğini duydum. Şampiyonluğa inandıklarını, yaygara koparanlara hocasının ifade ettiği gibi, "Biz geçen sene bu haftalarda 2 puan öndeydik. Bu kez ise 4 puanın yanı sıra ikili averaj avantajı da bizde" dediğini duydum. Gerçek şu; Başkan Dursun Özbek, bu ortamda ipleri eline alıyor, Kemerburgaz'a yerleşiyor. Hoca ve oyuncularla sık sık birlikte olacağı gibi yönetimini de orada toplayacak.

BAŞKAN DURSUN ÖZBEK TAŞINIYOR!



Kemerburgaz'da son durum nedir? Florya'ya veda edilirken Kemerburgaz'da bu yeni dönem nasıl olacak? Yönetim de Kemerburgaz'da yer alacak mı?

Okan Buruk ve öğrencileri, artık Kemerburgaz'daki Metin Oktay Tesisleri'nde muhteşem bir çalışma alanına kavuştu. 15 bin metrekarelik Kemerburgaz'da yok yok. Tam akıllı bina oluşturuldu. A takımı için iki hibrit saha yapıldı. 2'si suni çim olmak üzere 2 tane de hibrit saha yapılacak. Sahaların biri tribünle maç oynamaya müsait olacak. Bu arada G.Saray Adası'nın temellerinde sıkıntı vardı. Başkan Özbek hemen el koydu, 32 metre derinliğe kazıklar çakılmaya başlandı. Bunun dışında G.Saray, stadın hemen altında bulunan 61 dönümlük arazide yüzme havuzları, basketbol ve voleybol salonları, dinlenme alanları maket halinde hazırlandı. Bu ay sonuna kadar izinler alınacak ve G.Saray'a dev bir proje yapılacak. Kemerburgaz'da takıma destek olmak için Ali Dürüst ve Abdurrahim Albayrak'ı önermiştim. Bu işi Başkan Dursun Özbek'in üstleneceğini öğrendim. Stattaki çalışma ofisini Başkan Özbek, Kemerburgaz'a taşıyor. Sezon sonuna kadar sürekli Kemerburgaz'da olacak. Yönetim kurulu toplantıları da bu muhteşem tesiste yapılacak.



BEŞ BÜYÜK PROJE TIKIR TIKIR YÜRÜYOR



Bankalar Birliği'nden çıkılacağını Başkan Dursun Özbek birçok kez açıklamıştı. Ancak şu ana kadar bu yönde yeni bir gelişme olmadı. Bu konu ve diğer projelerde son gelişmeler nasıl?

G.Saray'ın son dönemlerdeki en büyük projesi mevcut RAMS Park'ın 14 yıl evvel hayata geçirilmesiydi. Rahmetli başkan Özhan Canaydın ile eski başkan Adnan Polat ve Işın Çelebi ile Refik Arkan gibi yöneticilerin de payı var. Dursun Özbek, 45 yıl sonra G.Saray'da tesisleşme konusunda 5 büyük projeyi hayata geçiriyor. 1- Riva ihalesi, 4 Mart'ta yeniden yapıldı. Ciddi bir gelir elde edilecek. 2- Mecidiyeköy'deki rezidans yılan hikâyesine dönmüştü. Sorunlar giderildi, kalan daireler de satılarak ciddi bir gelir sağlanacak ve organizasyonu G.Saray kendi tamamlayacak. 3- Florya Projesi için başvuru dönemi kapandı. İhaleye çok firma katılacak. G.Saray'ın buradan elde edeceği gelirler geleceğine de ciddi katkı sağlayacak. 4- Bankalar Birliği'nden çıkmak için adım atıldı, ilk etapta 1.5 milyar TL yatırıldı, nisan sonunda da 1.250 milyar yatırılarak G.Saray Bankalar Birliği'nden çıkacak ve büyük faiz yükünden kurtulacak. 5-Kemerburgaz, müteahhit ile yaşanan sorunlardan dolayı beklenenden geç hayata geçirildi.



BÜYÜK ALGI YAPILIYOR TAŞ YAKINDAN GELİYORTAŞ



G.Saray'da neler oluyor? Neden kazan kaynıyor? Perde arkasında başka şeyler mi var?

Uzun süredir bir araştırma yapıyorum, G.Saray'ı derinden izliyorum. İnsana taş yakınından gelirmiş. Sosyal medya üzerinden bilgi kirliliği içinde G.Saray'a karşı büyük algılar yapılıyor. Örnekler vereyim; 'Okan Buruk gönderiliyor, yerine Roberto Mancini geliyor... Futbolcular antrenmanda iyi çalışmıyor... Galatasaraylı oyuncular, doping yapıyorlar, bunu saklamak için saçlarını sarıya boyuyorlar… (ciddi ciddi bunu tartıştılar) Erden Timur'a Florya izni çıkmadı… Derbi öncesi Florya'ya gidecekmiş." Rakiplerin yarattığı algılar olduğu kadar G.Saray'ın içindeki muhalefet de ateşi körüklüyor. O muhalefet evin içine badana yapıyor ama bir yandan da yönetimin altındaki temeli de oyuyor. Hedef, Dursun Özbek başarılı olmasın…



MOURİNHO HORLAYARAK SEVİYESİNİ GÖSTERDİ



Mourinho, "Okan Buruk'un seviyesine inmem. Bana saldırırken akıllıca davranmadılar. Nasıl bu kadar alçalabildiler. Onun gibi kenarda hareketler yapmam" dedi. Bu sözlere bakış açınız nasıl olur?

Rangers maçından sonra basın toplantısında sorulan uzun soruya, tepki koymak adına uyku moduna geçip horlaması, kendi seviyesini belirliyor. Tepki koyduğu kişi haber müdürü, üstelik çok da iyi bir Fenerbahçeli. Bazen gazeteciler 3 soruyu arka arkaya sorabiliyor. Mourinho geldiği günden beri Türk futbolunu kötülüyor, yerden yere vuruyor, her türlü hakareti ve yakıştırmayı yapıyor.



YABANCI HAKEM GELMEZSE TFF ŞAİBE ALTINDA KALIR!



Galatasaray kupada Fenerbahçe ile eşleşti ve maç Kadıköy'de.. Yabancı mı yoksa yerli hakem mi olmalı? TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, 'Artık yabancı yok' demiş.. Siz ne düşünüyorsunuz?

Türkiye Futbol Federasyonu, RAMS Park'taki G.Saray-F.Bahçe maçına yabancı hakem Vincic'i getirdi. Bu tamamen F.Bahçe'nin isteğiydi, Vincic ismini de F.Bahçe belirledi. Eğer TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, derbilere ve F.Bahçe- G.Saray kupa randevusuna kaliteli yabancı hakem getirmezse şaibe altında kalır. Vincic ismi G.Saray'da psikolojik baskı yarattı, alınan güvenlik tedbirleri de tribünleri tıp oyununa çevirdi. Kadıköy'de de güvenlik önlemleri Aslantepe'deki önlemlerle aynı olmalıdır. Adalet varsa, maçı yönetecek hakem de yabancı olmalıdır. Lig maçındaki derbide RAMS Park'a gelen taraftarlar, 5 ayrı noktada kontrolden geçti. F.Bahçeli taraftarlara da Kadıköy'de emniyet benzer uygulamayı yapmalıdır.