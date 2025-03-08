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Giriş Tarihi: 8.3.2025

Opsiyonsuz uçuyor!

Solskjaer öncesi eleştirilerin odak noktasında olan deneyimli sol bek, sözleşmesini uzatacak opsiyon maddesinin iptal edilmesinin ardından performansını artırıp dikkatleri üzerine çekmeyi başardı

Ogün ŞAHİNOĞLU
Opsiyonsuz uçuyor!
Beşiktaş'ın sol bek oyuncusu Arthur Masuaku, sözleşmesindeki opsiyon maddesi kaldırılınca uçuşa geçti. Demokratik Kongolu futbolcu, Ole Gunnar Solskjaer öncesi eleştirilerin odak noktasındaydı. Tecrübeli ismin yerine ara transferde Samuel Dahl alınmaya çalışılsa da söz konusu isim Roma'nın yolunu tuttu. Başkan Serdal Adalı da 4 maçta daha görev alması halinde sözleşmesi uzayacak olan Masuaku ile görüşme yaparak bu maddeyi kaldırdı. 31 yaşındaki futbolcunun form grafiği ise bir anda yükseldi. Bu sezon 35 maçta sahaya çıkan ve 1 gol, 8 asistle oynayan deneyimli sol bek kontratının sonuna yaklaşmasıyla birlikte transferin gözdesi haline geldi. Özellikle Yunanistan'dan iki kulübün Masuaku'yu sezon sonu için hedef olarak belirlediği kaydedildi. Oyuncu, Solskjaer ile 9 müsabakada 3 asist gerçekleştirdi.

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Opsiyonsuz uçuyor!
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