Opsiyonsuz uçuyor!

eşiktaş'ın sol bek oyuncusu Arthur Masuaku, sözleşmesindeki opsiyon maddesi kaldırılınca uçuşa geçti. Demokratik Kongolu futbolcu, Ole Gunnar Solskjaer öncesi eleştirilerin odak noktasındaydı.Başkan Serdal Adalı da 4 maçta daha görev alması halinde sözleşmesi uzayacak olan Masuaku ile görüşme yaparak bu maddeyi kaldırdı. 31 yaşındaki futbolcunun form grafiği ise bir anda yükseldi.Özellikle Yunanistan'dan iki kulübün Masuaku'yu sezon sonu için hedef olarak belirlediği kaydedildi. Oyuncu, Solskjaer ile 9 müsabakada 3 asist gerçekleştirdi.