Osimhen’e servis lütfen!

Son 4 resmi maçından da beraberlikle ayrılan Galatasaray'ın düşen oyunu, camiada büyük endişe yaratıyor. Ligde en yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkı 4'e kadar düşen sarı-kırmızılı ekip, gireceği zorlu maratonda alacağı üst üste galibiyetlerle yeniden ayağa kalkmanın hesaplarını yaparken teknik heyet, özellikle ön tarafta yaşanan sıkıntıyı çözmek için çalışıyor. Takımda bu sezon skor yükünü 22 gol-5 asistle Victor Osimhen çekti. Son dönemde hücum hattında ayakta kalan tek isim olan ve bireysel çabalarıyla attığı gollerle alkış alan Nijeryalı yıldız, hücumdaki partnerlerinden yeterli desteği alamadı.

BARIŞ ALPER 2 ASİST, SALLAİ SIFIR

Son dönemde performansı düşen Barış Alper Yılmaz ve Roland Sallai henüz Osimhen'e gol pası vermedi. Tecrübeli santrfor, sakatlanan Yunus Akgün'ün yokluğunu çok hissetti ve yedek kulübesine çekilen Dries Mertens'i aradı. Yarın deplasmanda oynanacak olan Alanyaspor maçında ileri uçtaki Osimhen'e Mertens ve iyileşen Yunus'un eşlik etmesi bekleniyor. Taktik idmanlarda teknik direktör Okan Buruk'un, takımına Osimhen'i daha çok pozisyona sokacak çalışmalar yaptırdığı öğrenildi. Bu sezon Mertens 13, Yunus 6 asiste imzasını koyarken, Barış Alper 2 gol pası verdi. Sallai'nin ise asisti bulunmuyor.



TAKIMINI SIRTLADI

Galatasaray'da 97 dakikada bir ağları havalandıran ve 22 gol, 5 asistle sarı-kırmızılı takımın en skorer ismi olan Victor Osimhen, performansıyla adeta takımını sırtlamış durumda. Süper Lig'de gol krallığı yarışında üçüncü sırada olan Nijeryalı yıldıza (16) daha çok gol attırmak isteyen teknik direktör Okan Buruk, oyuncularına bu konuda özel çalışmalar yaptırıyor.