Galatasaray, Alanyaspor deplasmanında! Sarı-kırmızılıların 11’i belli oldu...

Trendyol Süper Lig'de 27. hafta mücadelesinde Galatasaray, Alanyaspor'a konuk oluyor. Son iki Süper Lig müsabakasından beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, karşılaşmaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkıyor.

Saat 20:30'da Gain Park Stadı'nda başlayacak mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Hollandalı Pol van Boekel yer alacak.

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SON 4 RESMİ MAÇ BERABERE BİTTİ

Son galibiyetini Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor karşısında alan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 2 Süper Lig, birer UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası maçına çıktı. Galatasaray, söz konusu süreçte ligde Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ve kupada Tümosan Konyaspor maçlarını beraberlikle tamamladı.

LİGDE 26 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'deki son 26 maçında yenilmedi. Ligde son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında sahasındaki Fenerbahçe derbisinde yaşayan sarı-kırmızılılar, geçen sezon 1, bu sezon da 25 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Galatasaray, söz konusu maçlarda 21 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.

ALANYASPOR 3 MAÇTIR GOL ATAMIYOR

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de Alanyaspor'la karşılaştığı son 3 maçta kalesinde gole izin vermedi. Cimbom, söz konusu 3 maçta iki kez 4-0, bir kez de 1-0'lık galibiyetle sahadan ayrıldı.