Yok böyle maç!

Sivasspor, 3. kez teknik direktörlük koltuğuna oturan Rıza Çalımbay'la çıktığı ilk karşılaşmada Göztepe'yi 3-1 mağlup etti ve 5 maç aradan sonra 3 puanı bir arada gördü. Çalımbay 643 gün sonra Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda kulübedeki yerini aldı. 33. dakikada arka direkte Matsuki'nin sert vuruşunda İzmir ekibi öne geçti: 0-1. 43'te Göztepe'den Koray, Koita'ya yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan oyun dışında kaldı. 48. dakikada Rodrigues'in kafayla arkaya sektirdiği top, Koita'dan müsait durumdaki Charisis'e gitti. Onun plase vuruşunda skora denge geldi: 1-1. Manaj ve yerine giren Simic'in sakatlanmasından sonra oyuna dahil olan Bekir maçın yıldızı oldu. 25 yaşındaki santrfor 65 ve 77. dakikalarda Göztepe filelerini sarsarak Sivasspor'u galibiyete taşıdı.



MANAJ&SIMIC HASTANELİK

3. dakikada Koray ile çarpışan ve bilincini kaybeden Manaj (Solda) hastaneye kaldırıldı. Manaj'ın yerine oyuna giren Simic (Sağda) de 32. dakikada takım arkadaşı Efkan ile çarpışıp sakatlandı. O da ambulansla hastanenin yolunu tuttu