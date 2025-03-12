Romulo için Feyenoord iddiası! Kafasını karıştırdı...

Trendyol Süper Lig'de 27 hafta itibarıyla 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyete imza atan Göztepe, topladığı 36 puanla 6. sırada yer alıyor. Son haftalarda düşüşe geçen İzmir ekibi, son 6 maçtır da galibiyete hasret kaldı.

Göztepe, bu süreçte Avrupa hayalinden uzaklaşırken, bir de Romulo bilmecesi yaşanıyor.

FEYENOORD'DAN TRANSFER TEKLİFİ

Gösterdiği performansla birçok takımın yakından takip ettiği Brezilyalı oyuncuya ara transfer döneminde Hollanda ekibi Feyenoord'dan yaklaşık 12 milyon Euro'luk resmi teklif geldiği ve sarı-kırmızılı ekibin de bu teklifi yetersiz bulduğu için kabul etmediği öğrenildi.

Yaşanan bu durum üzerine de 23 yaşındaki oyuncunun teklifin geri çevrilmesinden dolayı mutsuz olduğu ifade edildi.

SAKATLIKLARDAN KURTULAMIYOR

Göztepe'nin hücumdaki en etkili silahı olan Romulo, son dönemde sakatlıklardan bir türlü kurtulamıyor. 23. haftada oynanan Alanyaspor maçında sakatlanan Brezilyalı oyuncu, yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalıp, 26. haftada oynanan Samsunspor karşılaşmasında formasına kavuşmuştu.

DURUMU BELİRSİZ

Sarı-kırmızılı taraftarlar Romulo'nun dönüşünden dolayı mutluluk yaşarken, 23 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz hafta oynanan Sivasspor maçında tekrar sakat oyuncular listesine eklendi ve kadroya giremedi. Golcü oyuncunun hafta sonu iç sahada oynanacak Eyüpspor müsabakasında kadroda yer alıp almayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Romulo, bu sezon Göztepe formasıyla tüm kulvarlarda 21 maça çıkarken, 10 gol ve 8 asistlik katkı verdi.