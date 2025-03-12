Sen ‘evet’ de biz hallederiz!

Bu sezon G.Saray şampiyonluğa koşarken, takımı sırtlayan isim de Victor Osimhen oldu… Alanya karşısında ağları havalandırıp ligde 17 gole ulaşan Nijeryalı oyuncu için 6 Avrupa ekibi düzenli olarak Rams Park ya da deplasmanlarda takip halinde. 26 yaşındaki santrfor için Napoli 75 milyon Euro isterken, G.Saray yönetimi de oyuncunun menajeri ile masaya oturdu. Başkan Dursun Özbek'in talimatı sonrası Abdullah Kavukcu ile Osimhen'in temsilcileri yaptıkları görüşmede nisan ayının sonuna kadar süre istedi.

Çok sayıda teklif aldıklarını ancak Osimhen'in de G.Saray'a büyük sevgi duyduğunu ileten golcü futbolcunun menajerleri, "Bize nisan ayının sonuna kadar süre verin, transfer için size net yanıt verelim" dediler. Bu sözlerin ardından, başarılı ismi gelecekte de G.Saray'da görmek istediklerinin altını çizen sarı-kırmızılı idareciler, "Osimhen bize 'evet' desin, biz gerisini hallederiz. Bize ne kadar erken 'evet' derseniz, biz de Napoli ile hızlı bir şekilde masaya oturup bu işi bitiririz" yanıtını verdiler.

4 YIL İÇİN 2.3 MİLYAR TL

Bu sezon G.Saray'dan bonuslarla 11 milyon Euro alan Osimhen'in, yeni kontrat yapması halinde ise beklentisi çok daha fazla. Nijeryalı oyuncunun temsilcileri yıllık 15 MİLYON EURO'DAN (598 milyon TL) en az 4 sezonluk net kontrat istediklerini iletti. Osimhen, Aslan'da kalırsa toplam 60 milyon Euro (2 milyar 392 milyon TL) alacak.