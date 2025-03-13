G.Saray-Antalya maçında düdük Ozan Ergün’ün

Süper Lig'in 28. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Lider Galatasaray'ın, yarın evinde Antalya ile oynayacağı karşılaşmayı Ozan Ergün yönetecek. İstanbul bölgesi hakemlerinden Ergün bu sezon ilk kez sarı-kırmızılı takımın maçında görev alacak. Program ve hakemler şöyle:
YARIN: 20.30 Galatasaray-Antalyaspor: Ozan Ergün
CUMARTESİ
13.30 Gaziantep FK-Kayserispor: Arda Kardeşler
16.00 Kasımpaşa-C.Alanyaspor: Halil Umut Meler
20.30 Konyaspor-Beşiktaş: Ali Şansalan
20.30 Başakşehir-Trabzonspor: Mehmet Türkmen
PAZAR
13.30 Ç.Rizespor-Bodrum FK: Kadir Sağlam
16.00 A.Hatayspor-Sivasspor: Çağdaş Altay
16.00 Göztepe-Eyüpspor: Yasin Kol
20.30 Fenerbahçe-Samsunspor: Cihan Aydın