Soner Aydoğdu: "Fenerbahçe'den puanlar almak için sahada var olacağız"

Samsunspor'un orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu, oynadıkları Adana Demirspor müsabakası ve Süper Lig'in 28'nci haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacakları maç hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Form grafiği iyi olan iki takımın karşılaşacağı bu maç için en iyi şekilde hazırlandıklarını söyleyen Soner Aydoğdu, "Adana Demirspor karşılaşmasını geride bıraktık ve önümüze bakmamız gerekiyor. Zor bir maç olacağını biliyorduk ama çok şükür 3 puanı almayı bildik. Hedeflerimize emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Bu hafta çok güzel bir atmosferde maç oynayacağız. İki takımda form grafiği olarak iyi durumda. Fenerbahçe deplasmanına giderek elimizden gelenin en iyisini yapacağız" diye konuştu.

'HEDEF VE HAYALLERİMİZ VAR'

Süper Lig'in 28'nci haftasında deplasmanda oynayacakları maç hakkında konuşan Soner Aydoğdu, "Fenerbahçe için puan veya puanlar almak için sahada var olacağız. Takım olarak çok iyi çalışıyoruz. Oynayan ve oynamayan herkes takıma katkı veriyor. Bu sene en önemli olaylardan biriside bu. 5 dakika oynayan veya 1 saat oynayan fark etmeksizin herkes ellerinden gelen mücadeleyi göstererek takıma katkı veriyor. Bu durumda skora yansıyor ve takımımızı yukarıya çekiyor. Tabi ki bireysel performanslarda çok önemli. Çünkü hem istatistik yazıyoruz hem de form grafiğimizi koruyoruz. Ama önemli olan takımın başarısı. Hedef ve hayallerimiz var. İnşallah herkes elinden geleni vererek hedeflerimize ulaşmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'HEDEFİMİZE BİRLİKTE YÜRÜYELİM'

Taraftarların desteği ile her zaman daha güçlü olduklarını söyleyen Aydoğdu, "Taraftarımız ile bizler her zaman daha güçlüyüz. İç sahadaki maçlarda çok büyük bir coşku oluyor. Biz bile misafirlerimizi bu ambiyansı görmeleri için davet ediyoruz. Bu sene bizi hem iş sahada hem de dış sahada desteklemeye devam ediyorlar. Adana Demirspor maçı Ramazanda olduğumuz için oruç gibi durumlardan dolayı pek fazla taraftar gelmedi. Ondan önceki iç saha maçında da hava çok soğuktu. Bu yüzden taraftarlarımıza bir şey diyemiyorum. Ama biz onları her zaman yanımızda istiyoruz. Zaten destek veriyorlar ancak son zamanlardaki söylentilerden dolayı bunu belirtiyorum. Ancak Ramazan ayından dolayı bir şey diyemiyorum. Hedefimize birlikte yürüyelim. Birlikte güçlü olursak hedeflerimize ulaşırız" dedi.

'ARMANIN KIYMETİNİ, DEĞERİNİ BİLEREK SAHAYA ÇIKIYORUM'

Sahada aldıkları süreyi her zaman en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını belirten Soner Aydoğdu, "Antrenmanlarda çok iyi çalışıyoruz. Hocamız bize ne kadar şans verirse en iyi şekilde değerlendirip takıma katkı vermek istiyoruz. Oynadığım bütün kulüplerde takımımı sahiplenerek sahada var oldum. Burada da aynı şekilde öyleyim. Armanın kıymetini, değerini bilerek sahaya çıkıyorum. Geçen senede bunu yapmaya çalıştım ancak Markus Gisdol ile oyun anlamında çok fazla uyuşmuyorduk. O yüzden beni sahada pek fazla düşünmedi. Thomas hocamız çok daha fazla şans veriyor ve bu şansları da ben en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. İşimi severek ve sahip çıkarak yapıyorum. O yüzden uzun yıllardır buralardayım. Bu meslekte 17'nci yılım ve ortalama 15-16'sı Süper Lig'de geçti" diye konuştu.