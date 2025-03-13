Yusuf bizim elmasımız!

Bu sezon performansıyla tüm gözleri üstüne çeviren ve Avrupa'nın önemli kulüplerini peşine takan F.Bahçe'nin genç yeteneği Yusuf Akçiçek'i yönetim adeta bir elmas gibi görüyor. Asbaşkan Acun Ilıcalı, katıldığı programda 19 yaşındaki yıldız hakkında, "Yusuf için sözlü görüşme yaptık. Anderlecht maçından sonra Premier Lig'den bir sportif direktör 'Şimdi 20 milyon Pound (24 milyon Euro) oldu' diye bana mesaj attı. Ama satmayı düşünmüyoruz" derken, yönetimin oyuncu için belirlediği yol haritası ortaya çıktı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DAHA DA PARLAYACAK

Sarı-lacivertliler, çok sayıda talibi çıkan Yusuf'un kafasını rahatlatmak için ücretini 1 milyon TL'den 10 milyon TL'ye çıkararak sözleşme süresini 2030'a kadar uzatmak için anlaşma sağlamıştı. Yönetimin, geleceğini çok parlak gördükleri oyuncunun bonservis bedelini 40 milyon Euro olarak belirlediği ve altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı öğrenildi. Yöneticilerin yaptıkları toplantıda, "Yusuf bizim en önemli oyuncularımızdan. Gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde kendini gösterdikten sonra değeri daha da artacak" görüşünde birleştikleri kaydedildi.

MİLLİ DAVET BEKLİYOR

Bu sezon Süper Lig'de 5, UEFA Avrupa Ligi'nde 6 ve Türkiye Kupası'nda 3 olmak üzere toplam 14 karşılaşmada forma giyen Yusuf Akçiçek, performansıyla alkış topladı. 2 gol, 1 asist gerçekleştiren ve teknik direktör Mourinho'nun her fırsatta övgüyle bahsettiği genç oyuncu, A Milli Takım'dan davet bekliyor.