Kasımpaşa’da 4 maçlık hasret bitti

Burak Yılmaz'ın çalıştırdığı Kasımpaşa, sahasında Sami Uğurlu'nun takımı Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek 4 maçlık galibiyet hasretini bitirdi. 30. dakikada Mamadou Fall ile öne geçen İstanbul ekibi, 36'da Hajradinovic'in penaltısıyla farkı ikiye çıkardı. Konuk takım 38'de Vilhena ile umutlandı. Paşa 78. dakikada Can Keleş ile skoru 3-1 getirdi ancak pozisyon başlangıcında elle oynama olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

YILMAZ İÇ SAHADA YENİLMEDİ

KASIMPAŞA'DA 2 Şubat'ta Hakan keleş'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Burak Yılmaz, iç sahada hiç kaybetmedi. Genç çalıştırıcı, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynadığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Milli ara sonrası Samsunspor deplasmanına gidecek olan Lacivertbeyazlıların evindeki sıradaki rakibi Beşiktaş olacak.