Osimhen için İcardi formülü

Sarı-kırmızılı formayla 26 gol-5 asiste imzasını koyan Victor Osimhen, sezonu kapatan İcardi'nin boşluğunu doldurdu. İcardi, Galatasaray'da şampiyonluk yaşadığı ilk sezonda 23 gol-8 asistlik performans sergilemişti.Sarı-kırmızılı yönetim, Nijeryalı forvetin kalması için İcardi'de izlediği stratejiyi yol haritası olarak belirledi. 2023 yazında önce İcardi ile anlaşan Galatasaray, Tangocu starın PSG'ye rest çekmesiyle elini güçlendirmiş ve transferde Suudi Arabistan kulüplerini saf dışı bırakmıştı.