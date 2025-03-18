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Giriş Tarihi: 18.3.2025 19:45 Son Güncelleme: 18.3.2025 19:46

Samsunspor, Fenerbahçe'yi TFF'ye şikayet etti

Samsunspor, 0-0 berabere kaldıkları Fenerbahçe maçının bitiminde yaşanan gerginlikle ilgili TFF'ye başvuru yaptıklarını açıkladı. Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, "Oyuncumuz Marc Bola'ya bazı Fenerbahçeli oyuncuların saldırısı kameralar ile tespit edilmiştir. Futbolcuların cezalandırılması için TFF'ye resmi başvurumuzu yaptık." ifadelerini kullandı.

AA
Samsunspor, Fenerbahçe’yi TFF’ye şikayet etti

Reeder Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, "Oyuncumuz Marc Bola'ya bazı Fenerbahçeli oyuncuların saldırısı kameralar ile tespit edilmiştir. Kulüp olarak bu tür hadiselerin yaşanmaması ve bu saldırıyı gerçekleştiren futbolcuların cezalandırılması için TFF'ye resmi başvurumuzu yaptık." dedi.

Bilen, AA muhabirine, Avrupa Ligi hedefleri doğrultusunda 16 Mart Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe karşısına puan veya puanlar almak çıktıklarını ve oyuncularının iyi bir performans göstererek sahadan 1 puanla ayrıldıklarını hatırlattı.

Hakemin son düdüğü ile birlikte oyuncuları Marc Bola'ya Fenerbahçeli oyuncuların saldırıda bulunduğunu öne süren Bilen, "Oyuncumuz Marc Bola'ya bazı Fenerbahçeli oyuncuların saldırısı kameralar ile tespit edilmiştir. Kulüp olarak bu tür hadiselerin yaşanmaması ve bu saldırıyı gerçekleştiren futbolcuların cezalandırılması için TFF'ye resmi başvurumuzu yaptık. İnancımız TFF'nin hakkaniyetli davranarak bu oyunculara ceza vermesidir. Biz de bu konunun takipçisi olacağız." ifadesini kullandı.

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Samsunspor, Fenerbahçe'yi TFF'ye şikayet etti
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