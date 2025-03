Serdar Dursun: 7’de 7 yaparsak şampiyon oluruz

Milli futbolcu Serdar Dursun, devre arası transfer döneminde İran ekiplerinden Persepolis'e transfer olmuştu. İsmail Kartal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Persepolis, ligde lider Tractor'un 1 puan gerisinde 2'nci sırada bulunuyor. İran ekibi ile çıktığı 5 lig maçında attığı 3 golle takımın galibiyetlerinde önemli rol oynayan milli futbolcu; İran'daki futbol ortamı, İsmail Kartal, hayatı ve Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

İran'da her şeyin yolunda olduğunu ifade eden 33 yaşındaki tecrübeli forvet oyuncusu, "Şu an her şey yolunda. Hoca ile birlikte oraya gittikten sonra iyi bir giriş yaptık. Lideriz, son maçı da kazandık. Gollerimi atıyorum, mutluyum, oynuyorum. Şu an için her şey olumlu. 7 maçımız kaldı. 7'de 7 yaparsak şampiyon oluruz" ifadelerini kullandı.