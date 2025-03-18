Serdar Dursun: 7’de 7 yaparsak şampiyon oluruz

'BİZ HER MAÇI AŞAĞI YUKARI 50 İLE 100 BİN KİŞİ ARASINDA OYNUYORUZ'

İran'da şampiyonluk yarışı veren takımların seyirci ortalamasının Türkiye'nin çok çok üstünde olduğunu dile getiren Serdar Dursun, "Ligin durumu, şu anda kafaya oynayan 4 tane takım var. Bu dört takımın seyirci ortalaması Türkiye'den çok çok yüksek. Kasımpaşa - Alanyaspor maçına geldim çok çok az taraftar var. Biz her maçı aşağı yukarı 50 ile 100 bin kişi arasında oynuyoruz. Şu anda İran'a bakış açışı kötü olabilir ama İran'ı bilmiyoruz. İran beni çok şaşırttı. Hayat anlamında da futbol anlamında da İran güzel bir ülke. Futbol olarak da gayet kaliteli. Şu an için orayla ilgili olumlu şeyler söyleyebilirim" şeklinde konuştu.