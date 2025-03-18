Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri UEFA'dan hakem Oğuzhan Çakır ve Zorbay Küçük'e görev!
Giriş Tarihi: 18.3.2025 11:59 Son Güncelleme: 18.3.2025 12:07

UEFA'dan hakem Oğuzhan Çakır ve Zorbay Küçük'e görev!

FIFA kokartlı hakem Oğuzhan Çakır ve Zorbay Küçük , Fransa'da düzenlenecek UEFA 17 ve 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda görev yapacak.

AA
UEFA’dan hakem Oğuzhan Çakır ve Zorbay Küçük’e görev!

FIFA kokartlı hakem Zorbay Küçük, İtalya'nın Catanzaro şehrinde düzenlenecek olan UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Elit Tur 5. Grup müsabakalarında görev alacak.

FIFA kokartlı hakem Zorbay Küçük, 19-26 Mart 2025 tarihleri arasında İtalya'nın Catanzaro şehrinde düzenlenecek olan UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Elit Tur 5. Grup müsabakalarında görev alacak.Turnuvada İtalya, Fransa, İspanya ve Letonya mücadele edecek.

Ayrıca, FIFA kokartlı yardımcı hakem Furkan Ürün de bu müsabakalarda yardımcı hakem olarak görev yapacaktır

Oğuzhan Çakır, UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda görev alacak

FIFA kokartlı hakem Oğuzhan Çakır, 19-25 Mart 2025 tarihleri arasında Fransa'da düzenlenecek olan UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası A3 Grubu müsabakalarında görev alacak. Turnuvada Fransa, Yunanistan, Danimarka ve Finlandiya yer alacak.

FIFA kokartlı yardımcı hakem Bersan Duran da bu müsabakalarda yardımcı hakem olarak görev yapacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
UEFA'dan hakem Oğuzhan Çakır ve Zorbay Küçük'e görev!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz