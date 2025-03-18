UEFA’dan hakem Oğuzhan Çakır ve Zorbay Küçük’e görev!

FIFA kokartlı hakem Zorbay Küçük, İtalya'nın Catanzaro şehrinde düzenlenecek olan UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Elit Tur 5. Grup müsabakalarında görev alacak.



FIFA kokartlı hakem Zorbay Küçük, 19-26 Mart 2025 tarihleri arasında İtalya'nın Catanzaro şehrinde düzenlenecek olan UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Elit Tur 5. Grup müsabakalarında görev alacak.Turnuvada İtalya, Fransa, İspanya ve Letonya mücadele edecek.



Ayrıca, FIFA kokartlı yardımcı hakem Furkan Ürün de bu müsabakalarda yardımcı hakem olarak görev yapacaktır