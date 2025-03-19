Fenerbahçe’de Bodrum FK mesaisi sürüyor!

Fenerbahçe'de Bodrum FK hazırlıkları devam ediyor.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde milli oyunculardan yoksun yapılan antrenman teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.

Salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlayan idman, sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk programlarıyla devam etti. Futbolcular günü dar alanda hücum varyasyonlarıyla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.