Türkiye-Macaristan maçı hangi kanalda? Milli maç ne zaman, saat kaçta? İşte muhtemel 11’ler

A Milli Futbol Takımımız UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu ilk maçında Macaristan'ı ağırlayacak.
Galler, İzlanda ve Karadağ ile mücadele ettiği B Ligi 4. Grup'ta son maça kadar namağlup olarak liderlik koltuğunda oturan A Milli Takım, deplasmanda Karadağ'a 3-1 yenilerek ikinci olmuştu. Macaristan ise Almanya, Hollanda ve Bosna Hersekli A Ligi 3. Grup'ta 6 puan toplayıp 3. sırayı aldı. İki takım bugün A Ligi hedefiyle play-off'ta mücadele edecek. Elenen takım gelecek sezon B Ligi'nde olacak. Peki, Türkiye-Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler ve tüm detaylar...
RAMS Park'ta oynanacak maç 20.00'de başlayacak. Karşılaşma TV8'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Müsabakanın rövanşına 23 Mart Pazar günü Budapeşte'deki Puskas Arena Stadı ev sahipliği yapacak.
İKİ TAKIM ARASINDAKİ 15. RANDEVU
Türkiye ile Macaristan, bugüne kadar 9'u resmi ve 6'sı özel maç olmak üzere 15 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda milliler, 4 kez sahadan galip ayrılırken, Macaristan 9 defa kazandı. 2 maç ise berabere sona erdi. Ay-yıldızlılar 15 gol atarken, kalesinde 29 gol gördü. İki ülke son olarak 22 Mart 2024 tarihinde Puskas Arena'da hazırlık maçında rakip oldu ve Macaristan 1-0 kazandı.
910 GÜN SONRA İSTANBUL'DA
Son yıllarda Anadolu'da farklı şehirlerinde oynayan A Milli Futbol Takımı, Macaristan maçıyla 910 gün sonra İstanbul'da maç yapacak.
Milliler son olarak İstanbul'da 22 Eylül 2022 tarihinde Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ile Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaştı ve müsabaka 3-3 berabere sona erdi.
MİLLERİN 638. KARŞILAŞMASI
Milliler, 352'si resmi, 285'i özel olmak üzere toplam 637 karşılaşmaya çıktı. Kırmızı-beyazlılar geride kalan maçlarda 1'i hükmen olmak üzere 248 galibiyet elde ederken, 239 mağlubiyet ve 150 de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 870 gol kaydederken, kalesinde ise 911 gole engel olamadı.