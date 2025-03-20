Türkiye-Macaristan maçı hangi kanalda? Milli maç ne zaman, saat kaçta? İşte muhtemel 11’ler

A Milli Futbol Takımımız UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu ilk maçında Macaristan'ı ağırlayacak.

Galler, İzlanda ve Karadağ ile mücadele ettiği B Ligi 4. Grup'ta son maça kadar namağlup olarak liderlik koltuğunda oturan A Milli Takım, deplasmanda Karadağ'a 3-1 yenilerek ikinci olmuştu. Macaristan ise Almanya, Hollanda ve Bosna Hersekli A Ligi 3. Grup'ta 6 puan toplayıp 3. sırayı aldı. İki takım bugün A Ligi hedefiyle play-off'ta mücadele edecek. Elenen takım gelecek sezon B Ligi'nde olacak. Peki, Türkiye-Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler ve tüm detaylar...