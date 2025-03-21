5 kurtarışla ayakta tuttu

BU sezon Trabzonspor'la kalesinde devleşen ve 11 maçta gol yemeyen Uğurcan Çakır, Macaristan karşısında da etkili futboluyla alkış aldı. Tecrübeli eldiven, daha 12. dakikada Szoboszlai'nin sol kanattan çevirdiği topa saha içi sol çaprazında Adam Nagy'nin gelişine vuruşunda topu parmak ucuyla kornere çeldi. 18'de bu kez Milos Kerkez'e izin vermedi. 25'te pas hatasıyla kalesinde golü gören Uğurcan, 90 dakikayı toplam 5 kurtarışla tamamladı. En kritik anlarda skorun açılmasını engelledi.

İSMAİL YÜKSEK FARKINI GÖSTERDİ

En son Fenerbahçe ile 9 Şubatta Alanya maçında 20 dakika sahada kalan, ardından ligde 4 maçı sakatlığı nedeniyle kaçıran İsmail Yüksek, Milli Takım'la geri döndü. 72'de Orkun Kökçü'nün yerine giren futbolcu, 18 dakikada 22 kez topla buluştu. Yüzde 88 pas isabetiyle oynadı. 4 ikili mücadelenin ikisini kazandı. Mourinho'ya da 'Hazırım' mesajı gönderdi.

DENİZ RESMEN AY-YILDIZ OLDU

Porto forması giyen Deniz Gül, Macaristan maçıyla ilk kez A Milli Takım formasını giydi. İsveç ile Türkiye arasındaki tercihini Ay-Yıldız'dan yana kullanan 20 yaşındaki santrfor 46'da Barış Alper Yılmaz'ın yerine girdi. Kasım ayında da aday kadroya davet alan Deniz sakatlığı nedeniyle forma giyememişti. Genç yıldız karşılaşma sonrası, "Önemli bir galibiyetti, bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Bir dahaki maça konsantre olmamız gerekiyor. Her gün gelişmeye çalışıyorum. Türkiye için de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Nasıl oynayacağımızın kararını hocamız veriyor. Sadece oyunumu ortaya koymam gerektiğini söyledi bana da" diye dile getirdi.