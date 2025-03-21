Boyayla doping olmaz!

Takım sporları ve bireysel sporlardaki doping kontrol süreçleri ile doping kontrol örneği toplamada izlenen yöntem hakkında bilgi veren Prof. Dr. Rüştü Güner, saç boyatarak doping kontrolünden kaçılabileceği iddialarının asılsız olduğunu söyledi. Güner, "Örnek olarak yalnızca idrar ve kan alıyoruz. İdrar örneği bize o kadar güzel sonuçlar veriyor ki. Çünkü laboratuvarlarımız çok çok hassas. Bazı maddeler kesildikten 3-4 ay sonra bile idrarda çıkabiliyor. Analiz hassasiyetleri böyleyken saçı doping kontrol malzemesi olarak kullanmayız. O yüzden saçın sarıya, kırmızıya, mora boyanması doping kontrollerini etkilemez" yorumunu yaptı.

SÜTÇÜ BEYGİRİNDEN YARIŞ ATI ÇIKMAZ

Yasaklı madde kullanmanın performans artışı için tek başına yeterli olmadığını vurgulayan Güner, "Sütçü beygirine istediğiniz kadar doping maddesi verin yarış atı yapamazsınız. Her spor dalında antrenman çok önemli, yani motoru geliştirmek. Bir yüzücü, bisikletçi, futbolcu, basketbolcu, voleybolcunun dayanıklılık antrenmanı yapması gerekir. Kaslarındaki bazı enzimleri geliştirmesi gerekir. Böylece aldığı karbonhidrat ya da yağı daha fazla enerjiye dönüştürebilir. Kas kuvvetini, dayanıklılığı 2-3 ilaçla geliştiremez. Mutlaka antrenman yapması gerekir" diye konuştu.

PERFORMANS FAKTÖRLERİ ÖNEMLİ

Bireysel sporların branşa göre güç ve dayanıklılık gerektiğini vurgulayan Rüştü Güner, "Takım sporları için sadece dayanıklılık ve kuvvet değil, farklı performans faktörleri var. Bireysel sporda kullanılan bazı maddeler, takım sporlarında kullanıldığında diğer performans özelliklerini bozabiliyor. O yüzden yasaklı maddelerin bireysel sporlarda performans faktörünü geliştirmek için kullanılması çok daha yaygın. Öngörülemez olmanın öneminden dolayı müsabaka dışı kontroller bizim için daha değerli. Çünkü sporcular müsabakaya yakın bir dönemde kullandıkları yasaklı maddelerin vücuttan temizlenmesini sağlıyor" dedi.