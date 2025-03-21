Riva’ya gideceğim

Daha önce G.Saray ile F.Bahçe maçını yöneten Sloven hakem Slavko Vincic'i kendi derbilerinde de görmek istediklerini dile getiren Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan konuyla ilgili yeni bir çıkış geldi. Adalı, 29 Mart'ta Galatasaray'la oynayacakları karşılaşma öncesi "Bu derbiye de kesinlikle yabancı hakem istiyoruz.diye konuştu.