MİLLİ MAÇ GÜNÜ! Macaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler...

UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu ilk maçında Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu ve İrfan Can Kahveci'nin kaydettiği gollerle avantajı yakaladı. 2 farklı galibiyet alan A Milli Futbol Takımımız elde ettiği başarıyı koruyarak tur biletini almak istiyor. Budapeşte'de oynanacak karşılaşmada Orkun Kökçü cezalı duruma düştü. Arda Güler ve Merih Demiral'ın cezaları ise tamamlandı. Muhtemel 11'ler bu noktada şekilleniyor. Peki; Macaristan-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Budapeşte'deki Puskas Arena Stadı'nda oynanacak rövanş mücadelesi bu akşam 20.00'de başlıyor. Kazanan takım yoluna A liginde devam edecek. Kaybeden ise B liginde kalacak.
ARDA VE MERİH DÖNÜYOR!
Geçtiğimiz maç cezalı olan Arda Güler ve Merih Demiral cezalarını tamamladı. Rövanşta sahada olması beklenen bu isimlere karşılık geçtiğimiz maç 9. dakikada milli takımın ilk golünü kaydeden Orkun Kökçü ise cezalı duruma düştü.
MUHTEMEL 11
TÜRKİYE: Uğurcan, Mert, Merih, Abdülkerim, Samet, Hakan, Kaan, Barış, Arda, Kenan, Kerem.
MACARİSTAN: Dibusz, Fiola, Orban, Dardai, Bolla, Kata, Nikitscher, Kerkez, Szoboszlai, Csoboth, Varga.