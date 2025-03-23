Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri MİLLİ MAÇ GÜNÜ! Macaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...
Giriş Tarihi: 23.3.2025 10:27 Son Güncelleme: 23.3.2025 10:27

MİLLİ MAÇ GÜNÜ! Macaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşına çıkıyor. A ligine yükselme mücadelesine evinde oynadığı ilk maçta 3-1 skor kaydeden Milliler, Macaristan deplasmanına çıkıyor. Vincenzo Montella'nın geçen maç kart sınırındaki isimlerin de dahil olduğu ilk 11 kadrosunu nasıl kuracağı merak konusu. Peki, Macaristan-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

MİLLİ MAÇ GÜNÜ! Macaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler...

UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu ilk maçında Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu ve İrfan Can Kahveci'nin kaydettiği gollerle avantajı yakaladı. 2 farklı galibiyet alan A Milli Futbol Takımımız elde ettiği başarıyı koruyarak tur biletini almak istiyor. Budapeşte'de oynanacak karşılaşmada Orkun Kökçü cezalı duruma düştü. Arda Güler ve Merih Demiral'ın cezaları ise tamamlandı. Muhtemel 11'ler bu noktada şekilleniyor. Peki; Macaristan-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Budapeşte'deki Puskas Arena Stadı'nda oynanacak rövanş mücadelesi bu akşam 20.00'de başlıyor. Kazanan takım yoluna A liginde devam edecek. Kaybeden ise B liginde kalacak.

MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA?

Macaristan-Türkiye maçı ilk maçta olduğu üzere TV8 ekranlarından şifresiz olarak takip edilecek.

ARDA VE MERİH DÖNÜYOR!

Geçtiğimiz maç cezalı olan Arda Güler ve Merih Demiral cezalarını tamamladı. Rövanşta sahada olması beklenen bu isimlere karşılık geçtiğimiz maç 9. dakikada milli takımın ilk golünü kaydeden Orkun Kökçü ise cezalı duruma düştü.

MUHTEMEL 11

TÜRKİYE: Uğurcan, Mert, Merih, Abdülkerim, Samet, Hakan, Kaan, Barış, Arda, Kenan, Kerem.

MACARİSTAN: Dibusz, Fiola, Orban, Dardai, Bolla, Kata, Nikitscher, Kerkez, Szoboszlai, Csoboth, Varga.

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MİLLİ MAÇ GÜNÜ! Macaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...
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