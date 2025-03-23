MİLLİ MAÇ GÜNÜ! Macaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler...

UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu ilk maçında Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu ve İrfan Can Kahveci'nin kaydettiği gollerle avantajı yakaladı. 2 farklı galibiyet alan A Milli Futbol Takımımız elde ettiği başarıyı koruyarak tur biletini almak istiyor. Budapeşte'de oynanacak karşılaşmada Orkun Kökçü cezalı duruma düştü. Arda Güler ve Merih Demiral'ın cezaları ise tamamlandı. Muhtemel 11'ler bu noktada şekilleniyor. Peki; Macaristan-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?