Maximum zarar!

Teknik direktör Jose Mourinho ile yaşadığı kilo tartışmalarının ardından son iki maçta (Rangers, Samsunspor) kadroya giremeyen ve tavrını değiştirmediği sürece forma giymesi zor gözüken Allan Saint- Maximin'in 1 yıllık maliyeti, Fenerbahçe'ye ağır oldu.İsteksiz tavırlarıyla saçbaş yoldururken yatırımın karşılığını veremedi.Saint-Maximin'e 8 milyon Euro (327 milyon TL) kiralama bedeli verilirken maaşı geldiği kulüp Al-Ahli tarafından karşılandı. Takıma fayda sağlanması için alınan oyuncu, kârdan çok zarar ettirdi.28 yaşındaki oyuncunun, devre arasında mali anlaşmazlıklar nedeniyle Napoli'ye transferi gerçekleşmemişti.12 Mart 1997'de Chatenay Malabry'de dünyaya gelen Maximin, futbola Verrieres le Buisson'un altyapısında başladı.İlk profesyonel maçında Saint Etienne formasıyla 29 Ağustos 2013'te çıktı. Ardından Monaco, Hannover 96, Bastia, Nice, Newcastle United, Al-Ahli ve son olarak F.Bahçe'de oynadı.Kulüp kariyerinde 328 karşılaşmaya çıktı. 35 gol atarken, 53 de asist gerçekleştirdi.Fransa Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde 21 karşılaşmada görev aldı, 6 kez fileleri havalandırdı. Şu ana kadar A Takım'da forma giyemedi.F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Ankara'da Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği'nin davetinde konuştu. G.Saray'a göndermede bulunan Koç, şunları söyledi: "Nasıl olur da bir kulüp mücadele ettiği her branşta en tepeye oynar, yeri gelir olimpiyatlara en çok sporcu verir, yeri gelir Avrupa'da şampiyonluklar yaşar amaYönetimler gelir geçer, her alanda bunu başarır ama söz konusu futbol olduğunda ne hikmetse işler tıkanır. Veya nasıl olur da bir takım hiçbir alanda başarılı olamaz ama futbolda son derece başarılı olabilir.Son 10 senenin tablosuna bakın, Fenerbahçe bir veya iki puanla ikinci sıradadır.Tabloda yer alan diğer takımların şampiyonlukları var bir tek Fenerbahçe'nin yok."