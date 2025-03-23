Türkiye bana hayat kapısı açtı

Turkcell Kadınlar Süper Ligi'nin son şampiyonusezon başında kariyerinde Sparta Prag, Juventus, Atletico Madrid ve son olarak Milan forması giyen Çek forvet Andrea Staskova'yı kadrosuna katmış ve transferle adından söz ettirmişti. Sarı-kırmızılı takımla çıktığı 15 maçta 9 gol atan 24 yaşındaki oyuncu,'a konuştu:Babam ve dedem futbolcu oldukları için futbola 4 yaşında başladım. Babam beni çalıştırmaya başladı ve çok da katıydı. Bu oyunu sevdiğimi fark ettim. Bir süre sonra tek başıma devam ettim. Futbol sadece erkeklerin oynadığı bir spor değil.Şimdi zaman değişti, her geçen gün gelişecek. İleride kadın futbolu da aynı şekilde erkek futboluyla eşitlenecek.Prag'da okuduğum için öncelikle orada futbol oynamaya başladım. Beş yıl sonunda 18 yaşında Juventus'a transfer oldum. 3 yıl İtalya tecrübesinden sonra İspanya'da Atletico Madrid maceram başladı. Beklediğim gibi geçmedi. Ardından tekrar İtalya'nın benim için daha iyi olacağını düşündüğüm için Milan'a gittim.Sakatlık dönemimde bana sabırsız davranıyorlardı. Daha sonra ajansım, Galatasaray ile konuştu. Kendime daha iyi gelebileceğini düşünerek, yeni bir ülke, yeni bir hayat düşüncesiyle kabul ettim.Diğer takımlarda sakatlığım uzun sürüyordu. Çünkü bana orada sabır göstermiyorlardı, sahaya erken dönüyordum.Galatasaray çok büyük bir kulüp. Burada bu şansı elde ettiğim için çok mutluyum. Bana ikinci hayat kapısını açtı.İcardi benim idolüm. Türkiye'yegeldiğim zaman takım arkadaşlarımbana'Sessiz ol' işaretiyledövmem var. Ama Türkiye'deİcardi sevincimi yapmaya devamedeceğim.Gol atarak takımıma katkısağlamak istiyorum. Ayrıca iyifutbol oynadığımızı da göstermekistiyoruz.Kendi maçımızı gösterebilirsektaraftarın gelmeside doğru orantılı olacak.Evet. Rams Park'ta birkaç kere izlemefırsatım oldu. Çok güzel, muhteşem biratmosfer vardı. Keşkemaçlarımız dabu statta dolu tribünlerönünde olabilsek.Daha önce millitakımda, Juventus'ta büyükstadyumlarda oynadım.O kadarkişinin önünde oyunumuzu göstermek, onların bizedesteğini hissetmek bizi mutlu eden bir şey olur.Stada ikisi olarak da gittim. Önce atmosferin tadını çıkarmakistedim. Taraftar gibi heyecanlandım. Maça kendimikaptırdım. Kendimi geliştirmek içinBurada kadın futbolunun geliştiğini biliyorum.Fakat en büyük fark stadyumlar. Erkektakımlarından daha küçük sahalarımız var.Mesela Juventus'ta oynarken kadınlar olarakkendimize özel stadyumumuzvardı.G.Saray'ın sponsorlarından olan Spoint İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Memiç de konuştu.Spoint İnşaat olarak, kadın futbolunun yalnızca bir spor dalı değil, aynı zamanda toplumsal dönüşümün önemli bir parçası olduğuna inanıyoruz. Bu bilinçle, Galatasaray Petrol Ofisi'ne forma kol sponsoru olarak destekliyoruz.