DERBİYE GERİ SAYIM! Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler

İstanbulspor ile hazırlık maçı yapan Beşiktaş'ta sakatlıklar konuşuluyor. Galatasaray'ı ağırlayacak siyah beyazlı ekipte gözler Rafa Silva ve Chamberlain'de. Milli ara bittikten sonra oynanacak derbi maçı için nefesler tutuldu. Peki; Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Süper Lig 29. haftada oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisi 29 Mart Cumartesi günü gerçekleşecek.
Heyecanlı karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.
DERBİ ÖNCESİ SAKATLIK ŞOKU
Geçtiğimiz gün hazırlık maçı oynayan Beşiktaş ve İstanbulspor karşılaşmasından sakatlık çıktı. Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan maçta Rafa Silva ve Chamberlain sakatlık yaşadı ve oyun dışı kaldı.
Derbi öncesi iki ismin sağlık durumları takip ediliyor.
Rafa Silva'nın sakatlığının ciddi olmadığı öğrenilirken beklenen muhtemel 11'ler şöyle:
Beşiktaş: Mert Günok, Paulista, Tayyip Sanuç, Uduokhai, Masuaku, Rashica, Chamberlain, Joao Mario, Rafa Silva, Fernandes, Immobile
Galatasaray: Muslera, Sanchez, Frankowski, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Sara, Torreira, Yunus Akgün, Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Morata