DERBİYE GERİ SAYIM! Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler

İstanbulspor ile hazırlık maçı yapan Beşiktaş'ta sakatlıklar konuşuluyor. Galatasaray'ı ağırlayacak siyah beyazlı ekipte gözler Rafa Silva ve Chamberlain'de. Milli ara bittikten sonra oynanacak derbi maçı için nefesler tutuldu. Peki; Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?