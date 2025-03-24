Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri DERBİYE GERİ SAYIM! Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler
Giriş Tarihi: 24.3.2025 14:32 Son Güncelleme: 24.3.2025 14:32

DERBİYE GERİ SAYIM! Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor. Beşiktaş, Galatasaray'ı ağırlayacak. Tüpraş Stadyumu'nun sahne olacağı karşılaşma öncesinde siyah beyazlıların aldığı sakatlık haberi dengeleri değiştirecek mi merak ediliyor. En son ekim ayında karşılaşan iki takımdan kazanan sarı kırmızılılar olmuştu. Maçın en çok merak edilenleri detayları arasında hakem konusu var. Peki; Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

DERBİYE GERİ SAYIM! Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler

İstanbulspor ile hazırlık maçı yapan Beşiktaş'ta sakatlıklar konuşuluyor. Galatasaray'ı ağırlayacak siyah beyazlı ekipte gözler Rafa Silva ve Chamberlain'de. Milli ara bittikten sonra oynanacak derbi maçı için nefesler tutuldu. Peki; Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig 29. haftada oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisi 29 Mart Cumartesi günü gerçekleşecek.

Heyecanlı karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Dev derbi beIN Sports ekranlarından takip edilecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak maçta geri sayım başladı.

DERBİ ÖNCESİ SAKATLIK ŞOKU

Geçtiğimiz gün hazırlık maçı oynayan Beşiktaş ve İstanbulspor karşılaşmasından sakatlık çıktı. Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan maçta Rafa Silva ve Chamberlain sakatlık yaşadı ve oyun dışı kaldı.

Derbi öncesi iki ismin sağlık durumları takip ediliyor.

Rafa Silva'nın sakatlığının ciddi olmadığı öğrenilirken beklenen muhtemel 11'ler şöyle:

Beşiktaş: Mert Günok, Paulista, Tayyip Sanuç, Uduokhai, Masuaku, Rashica, Chamberlain, Joao Mario, Rafa Silva, Fernandes, Immobile

Galatasaray: Muslera, Sanchez, Frankowski, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Sara, Torreira, Yunus Akgün, Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Morata

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DERBİYE GERİ SAYIM! Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler
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