Yeni Zelanda, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda!

Yeni Zelanda, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti. Böylelikle Yeni Zelanda, 1982 ve 2010'dan sonra üçüncü kez Dünya Kupası'na katılacak.

Japonya, AFC Dünya Kupası Elemeleri C Grubu maçında Bahreyn'i 2-0 mağlup ederek 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan ilk ülke olmuştu.

2026 Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek. ABD, Kanada ve Meksika, ev sahibi olarak Dünya Kupası'na katılan ülkeler arasında yer alacak.