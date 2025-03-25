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Giriş Tarihi: 25.3.2025 17:58 Son Güncelleme: 25.3.2025 18:03

Son dakika haberi: Galatasaray'da Zaniolo çıkmazı! İtalyan basınından flaş iddia...

Son dakika haberi: Galatasaray'ın sezon başında İtalya Serie A'ya kiraladığı 25 yaşındaki yıldızı Nicolo Zaniolo hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların satışından iyi bir gelir elde etmeyi planladığı İtalyan yıldız için ülkesinin basınından çarpıcı bir iddia geldi. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Galatasaray’da Zaniolo çıkmazı! İtalyan basınından flaş iddia...

İtalya Serie A'da futbolcuların piyasa değeri güncellendi.

Galatasaray'ın şarta bağlı satın alma opsiyonuyla Fiorentina'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun değerinde ise düşüş yaşandı.

Nicolo Zaniolo'nun piyasa değeri 2 milyon euro düşerek 16 milyon euroya geriledi.


Öte yandan İtalyan futbolcunun Fiorentina'daki geleceği hakkında flaş bir açıklama yapıldı.

Transfermarkt'ın İtalya sorumlusu Jatin Dietl, bu düşüşle ilgili yaptığı açıklamada Zaniolo'nun geleceğiyle ilgili de çarpıcı bir öngörüde bulundu.

Dietl yaptığı açıklamada, "Zaniolo, Atalanta'da bekleneni veremediği için devre arasında Fiorentina'ya geçti.''

''Ama burada da şu ana kadar iyi bir performans gösteremedi.''


''Sezon sonunda bonservisinin alınması şu an için pek olası görünmüyor." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Nicolo Zaniolo'nun olası satışından 15-16 milyon euro gelir bekliyordu.

25 yaşındaki hücum oyuncusu ilk yarıda Atalanta formasıyla 23 maçta 3 gol 3 asist kaydetti.

Zaniolo, ikinci yarıda transfer olduğu Fiorentina ile 6 maça çıktı ve henüz skor katkısı yapamadı.

Sarı-kırmızılılar İtalyan yıldızı 2023 Şubat ayında 15 milyon euro'ya kadrosuna katmıştı.

Cimbom, Zaniolo'yu geçtiğimiz sezon ise 5 milyon euro karşılığında Aston Villa'ya kiralamıştı.

25 yaşındaki futbolcu İngiliz ekibinde 39 maçta 3 gol kaydetmiş ve beklentilerin altında kalmıştı.

Zaniolo'nun Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Son dakika haberi: Galatasaray'da Zaniolo çıkmazı! İtalyan basınından flaş iddia...
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