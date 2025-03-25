Son dakika haberi: Okan Buruk’un aklı ’10’ da kaldı! Derbiler için plan vakti...

Lider Galatasaray'ı milli ara dönüşünde iki zorlu derbi bekliyor. Süper Lig'de deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak sarı-kırmızılı takım, bu büyük maçın ardından Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'nin konuğu olacak.
DERBİLER İÇİN PLAN VAKTİ
Teknik direktör Okan Buruk, 5 gün içinde oynanacak iki kritik mücadelede görev vereceği isimleri büyük ölçüde belirledi. Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı 10 ismin ilk 11'de forması garanti.
10 NUMARA BELİRSİZLİĞİ
11'i tamamlayacak son isim için ilk aday, Alvaro Morata. 10 numara rolüne alışmaya başlayan İspanyol forvetin alternatifi Dries Mertens. Okan Buruk, orta sahayı kalabalık tutmak istediği senaryoda ise Sara'yı ön tarafa kaydıracak, Torreira'nın yanında Lemina'ya şans verecek
SAKATLIKLAR CAN SIKIYOR
Verilen milli arada Dört Büyükler'de sakatlıklar can sıktı. En fazla etkilenen kulüp, 6 oyuncusuyla Galatasaray Milli maçlar nedeniyle verilen 1 haftalık arada Süper Lig'i sakatlık vurdu.
Uluslar Ligi play-off ve Dünya Kupası Elemeleri maçları arasında 9 oyuncu milli takımlarda sorun yaşadı. En çok canı yanan takım, 6 futbolcusuyla Galatasaray oldu.