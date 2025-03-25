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Giriş Tarihi: 25.3.2025 07:07 Son Güncelleme: 25.3.2025 07:22

Son dakika haberi: Okan Buruk'un aklı '10' da kaldı! Derbiler için plan vakti...

Son dakika haberi: Milli aranın ardından önce ligde Beşiktaş, ardından hafta içi Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe derbisi oynayacak Galatasaray'da Okan Buruk kadro planlamasını hazırlıyor. Son taktik idmanlarında kafasındaki 11 kurgusunu oturtan deneyimli çalıştırıcı, tek bir bölgede kararsız kaldı işte detaylar...

Son dakika haberi: Okan Buruk’un aklı ’10’ da kaldı! Derbiler için plan vakti...

Lider Galatasaray'ı milli ara dönüşünde iki zorlu derbi bekliyor. Süper Lig'de deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak sarı-kırmızılı takım, bu büyük maçın ardından Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'nin konuğu olacak.

DERBİLER İÇİN PLAN VAKTİ

Teknik direktör Okan Buruk, 5 gün içinde oynanacak iki kritik mücadelede görev vereceği isimleri büyük ölçüde belirledi. Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı 10 ismin ilk 11'de forması garanti.

Kalede Muslera, savunmada Sanchez ve Abdülkerim, beklerde Frankowski ve Eren, orta sahada Torreira ve Sara, kanatlarda Barış Alper ve Yunus ile forvette Osimhen son dakika sakatlığı yaşamazsa sahada olacak.

10 NUMARA BELİRSİZLİĞİ

11'i tamamlayacak son isim için ilk aday, Alvaro Morata. 10 numara rolüne alışmaya başlayan İspanyol forvetin alternatifi Dries Mertens. Okan Buruk, orta sahayı kalabalık tutmak istediği senaryoda ise Sara'yı ön tarafa kaydıracak, Torreira'nın yanında Lemina'ya şans verecek

SAKATLIKLAR CAN SIKIYOR

Verilen milli arada Dört Büyükler'de sakatlıklar can sıktı. En fazla etkilenen kulüp, 6 oyuncusuyla Galatasaray Milli maçlar nedeniyle verilen 1 haftalık arada Süper Lig'i sakatlık vurdu.

Uluslar Ligi play-off ve Dünya Kupası Elemeleri maçları arasında 9 oyuncu milli takımlarda sorun yaşadı. En çok canı yanan takım, 6 futbolcusuyla Galatasaray oldu.

3 İSMİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Cimbom'da İspanyol forvet Morata'nın durumu ciddi olmazken, Yunus, Sanchez ve Sallai'nin tedavileri sürüyor.

Milli maçta sakatlanan Kaan Ayhan ile ağrıları olan Barış Alper kontrol altında tutuluyor.

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Son dakika haberi: Okan Buruk'un aklı '10' da kaldı! Derbiler için plan vakti...
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